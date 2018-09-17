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“Güney, yüzde 48 daha pahalı”

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yaptığı fiyat araştırmasıyla, Güney Kıbrıs’ın KKTC’den yüzde 48 daha pahalı olduğunu tespit etti

“Güney, yüzde 48 daha pahalı”
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Güney Kıbrıs’ın KKTC’den yüzde 48 daha pahalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
6 Eylül 2018 tarihinde Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan fiyat araştırmasıyla, Güney Kıbrıs’taki pek çok malın fiyatının Kuzey Kıbrıs’a göre oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Oda görevlilerinin Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan yoğun alışveriş yapıldığı düşünülen üçer marketten aldığı fiyatların ortalamasının, Kuzey Kıbrıs’ta 906 TL, Güney Kıbrıs’ta ise bin 345 TL olduğu belirtilen açıklamada, “Günlük ihtiyaçların karşılanması için yapılan alışverişlerde ürünlerin fiyat ortalamasına bakıldığında Güney Kıbrıs’ın yüzde 48 daha pahalı olduğu hesaplanmıştır” denildi.

KTTO açıklaması şöyle devam etti:
“Çalışma kapsamında, 46 ürün için aynı marka, ağırlık ve birim dikkate alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Ürün fiyatları, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’taki 3 marketten alınan fiyat ortalamalarını yansıtmaktadır. Çalışmamız kampanyalı ürünlerin fiyatlarını yansıtmamaktadır”


“KDV İNDİRİMİ, FİYATLARA YANSIDI”
Açıklamada ayrıca hükümetin aldığı KDV indiriminin marketlerde halkın tüketimine sunulan bazı malların fiyatlarının indirilmesine neden olduğu gözlemi yapıldığı belirtildi.
Bu tutumun, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet gücünü artırırken, oda tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.
 

Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan alınan ürün fiyatlarını gösteren liste

ÜrünAdı

Birim

Kuzey Kıbrıs, TL

Güney Kıbrıs, TL

1

Yüzeytemizleyicisi

1 lt

6,48

20,93

2

Börülce

1 kg

10,34

27,98

3

Kola

0.33 lt

2,70

5,27

4

Dişmacunu

75 ml

27,46

22,32

5

Dana kuşbaşı

1 kg

61,27

71,69

6

Domates

1 kg

6,55

18,60

7

Kırmızıpeynir

850 gr

48,80

70,53

8

Sıvıbulaşıkdeterjanı

1 lt

6,30

19,61

9

Kurufasülye

1 kg

11,23

18,99

10

Peynir

470 gr

10,88

48,98

11

GelenekselYuvarlakEkmek

1 adet

4,92

7,29

12

Tıraşbıçağı

4'lü

65,20

76,57

13

Bira

0.33 lt

3,68

6,28

14

Ketçap

580 gr

16,06

26,43

15

Mayonez

490 gr

16,92

23,10

16

Hellim

1 kg

50,40

84,48

17

Konservebalık

175 gr

10,88

11,63

18

Viski

700 ml

76,47

92,30

19

Mısırgevreği

375 gr

20,13

17,44

20

Tereyağı

227 gr

30,20

26,04

21

Saçboyası

50 ml

8,53

34,95

22

Meyvesuyu

200 ml

1,20

3,88

23

KuzuŞişlik

1 kg

80,60

45,18

24

Makarna

500 gr

3,70

8,45

25

Çikolata

50 gr

2,13

2,25

26

BebekMaması

400 gr

23,83

59,29

27

Muz

1 kg

7,61

9,53

28

Hazırkahve

200 gr

57,00

39,68

29

Sprey deodorant

150 ml

12,75

21,24

30

Nohut

1 kg

11,46

29,53

31

FındıkEzmesi

400 gr

14,87

21,86

32

BebekBezi

35'li

38,12

82,93

33

Şampuan

400 ml

14,20

27,36

34

Patates

1 kg

6,90

10,15

35

Patlıcan

1 kg

2,21

6,05

36

PiliçBütün

1 kg

18,96

28,91

37

Pirinç

1 kg

9,74

12,87

38

Salatalık

1 kg

2,50

13,25

39

Süt

1 lt

4,73

9,38

40

Tuvaletkağıdı

8 adet

14,10

25,96

41

Un

1 kg

4,92

11,08

42

YulafGevreği

24'lü

19,56

32,24

43

Yoğurt

1 kg

11,30

30,23

44

Yumurta

6 adet

4,40

10,85

45

Zeytinyağı

1 lt

36,75

48,67

46

Konservetavuk

340 gr

13,73

23,1

TOPLAM

906

1345,2

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