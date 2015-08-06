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Güney Kıbrıs'ta verilen kredi kartlarıyla KKTC ve Türkiye'de yapılan harcama 6 buçuk milyon Euro'yu geçtiği

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Güney Kıbrıs’ta verilen kredi kartlarıyla yapılan harcamalara göre, 2015 yılının ilk yedi ayı içerisinde, KKTC ve Türkiye’de harcanan paranın, 6 buçuk milyon Euro’yu geçtiği belirtildi....

Güney Kıbrıs'ta verilen kredi kartlarıyla KKTC ve Türkiye'de yapılan harcama 6 buçuk milyon Euro'yu geçtiği
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Güney Kıbrıs’ta verilen kredi kartlarıyla yapılan harcamalara göre, 2015 yılının ilk yedi ayı içerisinde, KKTC ve Türkiye’de harcanan paranın, 6 buçuk milyon Euro’yu geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi JCC şirketinin verilerine dayanarak, KKTC ve Türkiye’de harcanan toplam paranın 6.65 milyon Euro olduğunu, bunun, 1.99 milyon Euro’sunun oteller, 1.49 milyon Euro’sunun havayolu şirketleri, 1.04 milyon Euro’nun ise eğlence sektöründe harcandığını yazdı.

Gazete, Temmuz ayında ise KKTC ve Türkiye’de kredi kartı ile yapılan toplam harcamanın 1.23 milyon Euro olduğunu da belirtti.

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