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“Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz”

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Sucuoğlu, hafta sonu itibariyle başvuru sayısının 60 bin civarında olmasını beklediklerini belirterek, 30 Nisan’da 1500 TL’lik katkının ilk bölümünü ödemeyi düşündüklerini açıkladı

“Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 1500 TL için başvurular ve süreçte alınan yeni kararları Hüseyin Ekmekçi’ye açıkladı.

Bakan Sucuoğlu, hafta sonu itibariyle başvuru sayısının 60 bin civarında olmasını beklediklerini belirterek gelen başvuruların değerlendirildiğini açıkladı.

30 Nisan’da 1500 TL’lik katkının ilk bölümünü ödemeyi düşündüklerini açıklayan Sucuoğlu, maaş ödemelerinin aynı güne denk gelmemesi için çalıştıklarını, bankalara yığılma olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. 

Sucuoğlu şöyle konuştu: "Bankaların artık tüm şubelerinin açılması ve tam mesai yapılması gerekecek. Çünkü 10 gün içerisinde 5 6 ödeme olacak. Sistem dışında kalan bankaları da içeriye almaya çalışıyoruz. Ne kadar çok banka, ne kadar çok şube, o kadar az birikme. Bunu bankalar ile birlikte başarmamız gerekiyor" 

GÜNDE 10 BİN KİŞİYİ ÖDEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bakan Sucuoğlu, başvuru sistemine IBAN numarası da eklendiğini belirterek arzu edenlerin IBAN numarası ile de başvuru yapabileceklerini belirtti. 

“Günde 10 bin kişiyi ödemeyi düşünüyoruz” diyen Çalışma Bakanı Sucuoğlu, maaş katkısının nasıl verileceği konusunda karar değiştirmediklerini sadece yeni eklemeler yaptıklarını belirtti. 

Bakan Sucuoğlu, hesabı olmayandan IBAN numarası istenmeyeceğini kimlik kartı ile yapılan başvuruların aynen devam edeceğini de vurguladı

1500 TL DESTEK BAŞVURULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİYOR

Sucuoğlu, 1500 TL destek ödeneği başvurusunu dünden önce yapan ve hesap numarası vermeyen kişilerin sistemden girip istemeleri halinde hesap numarası ekleyebileceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1500 TL destek ödeneği başvurusunu dünden önce yapan ve hesap numarası vermeyen kişilerin sistemden girip istemeleri halinde hesap numarası ekleyebileceklerini söyledi.

Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılan bakan Sucuoğlu, getirdikleri yeni sistem ile tüm bankaların sisteme dahil olduğunu ve geçmiş başvurulara da düzenleme kısmından IBAN numarası eklenebileceğini belirtti. Sucuoğlu ödemelerin ise 10 bin kişilik gruplar halinde yapılacağını söyledi.

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