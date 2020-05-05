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Gümrük gelirlerinde bir ayda yüzde 57.6 gerileme

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Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Gümrük gelirlerinde yalnızca Nisan ayında yüzde 57.6 gerileme oldu” dedi ve bu süreçten çıkabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarını zorlayacaklarını söyledi

Gümrük gelirlerinde bir ayda yüzde 57.6 gerileme

 

 

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan Haber Masası’na konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni koronavirüs ile mücadelenin kamu maliyesi üzerindeki etkisini, değerlendiren Amcaoğlu, her yıl bütçe açığı veren bir ekonomide koronavirüsün etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

Amacaoğlu, “Gümrük gelirlerinde yalnızca Nisan ayında yüzde 57.6 gerileme oldu. Gümrük gelirleri, Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri ve KDV gelirleri bütçenin üç ana başlığını oluşturmaktadır. Bunlardan yalnız birinde yüzde 57.6 gerileme olduğunda, 15 Mayıs’tan sonra ancak bunun ne kadarını geriye çevirebiliriz göreceğiz” dedi.  

Bakan Amcaoğlu, Mart ayından itibaren Covid-19 nedeniyle ihmal ettikleri Anayasal, güvence altındaki ödemeleri yapmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

42 gün süre ile kapalı kalan işletmelerin ekonomik sıkıntılarının ortada olduğunu kaydeden Amcaoğlu, ekonomik sıkıntı nedeniyle test yaptırmayacak işletmeler için Bakanlar Kurulu’nun gereken değerlendirmeyi yapacağını belirtti.

Amcaoğlu, bu süreçten çıkabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarını zorlayacaklarını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, maaş kesintilerinin ne kadar devam edeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Amcaoğlu, “gerek kesilen maaşlar gerekse 13’incü maaşlar, Anayasa ve müktesebat gereği devletin bir borcudur. Devletin maaşlarını yüzde 25 kesintiyle ödeyebildiği, aylık gelirlerinin yüzde 57 azaldığı bir yapıda şimdi 13’üncü maaştan şu an için bahsetmenin pek bir anlamı yok” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, ek mesai, bayramlık ve 13’üncü maaş gibi konuların konuşulabilmesi için, başta sağlık olmak üzere diğer durumların toparlaması gerektiğinin altını çizdi.

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