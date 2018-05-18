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Güçlü Dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılıyor

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Güçlü Dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılıyor
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

  • Toplandık, toplanıyoruz, toplanacağız, izliyoruz derken piyasalar TCMB’den somut bir adım beklentisi içinde. Beklentinin karşılanmaması kur üzerinde yukarı yönlü baskı kurmaya devam edecektir 
  • Teknik manada ise USD/TL kurunda 4,46 seviyesinde yorgunluk emareleri görüyoruz
  • USD/TL kurundaki yükseliş, ya da TL’deki değer kaybı ister istemez tahvil ve hisse senedi piyasalarına da negatif yansıyor 
  • ABD doları şahlanmaya başladı. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi % 3,12 ile son yedi yılın zirvesini test ederken, dolar endeksi de son altı ayın zirvesinde 
  • Güçlü dolar yurtdışı fon ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılıyor 
  • Gelişmekte olan ülkeler arasında, kısa vadeli borcun merkez bankası brüt rezervlerine göre oranına bakılırsa, Türkiye’nin Arjantin’in bile ilerisinde olarak ilk sırada yer aldığını ve bunun da bir kırılganlık ölçüsü olarak takip edildiğini not etmek gerekiyor 
  • Dün açıklanan verilere göre TCMB’nin brüt döviz rezervleri 85.6 milyar dolar seviyesine gerilerken, kurun rekor kırdığı ortamda bile Ayşe Teyze’nin döviz mevduatları 1,3 milyar dolar artış göstermiş 
  • Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler ve arz kesintisinin gecikmeli etkileri nedeniyle Brent cinsi ham petrol varil fiyatı dün 80 dolar ile son üç buçuk yılın zirvesini gördü 
  • EURUSD paritesinde 1,2165 – 1,1790 hedefimiz gerçekleşti. Orta vadeli bakış açısı, temel argümanın ABD – AB arasında faiz makasının dolar lehine olmasından hareketle, EUR’da kan kaybını devam edeceğini bekliyoruz 
  • Bugünün veri gündemi oldukça sakin. İçerde TCMB’nin beklenti anketi, Avrupa’da ise enflasyon rakamları açıklanacak 
  • EUR/USD paritesinde 1,2165 1,2055, 1,1936 ve 1,1790 hedefimizin gerçekleşmesi ardından orta vadeli bir bakış açısı ile 1,1555 seviyesinin radar menzilinde olacağını ön görüyoruz
     
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    Kaynak: Reuters


    Tetiği 1,1790 seviyesinin altında haftalık kapanışın çekeceğini düşünüyoruz. Bugün akşam kapanışı önem arz edecektir
     
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    Kaynak: Reuters


    Brent cinsi petrol dolu dizgin kuzeye ilerliyor

    Son dönmelerde artışa geçen emtia fiyatları herkesin dikkatinde. Özellikle Suudi Arabistan’da Aramco’nun halka arzı, kıpırdayan küresel büyümenin getirdiği petrol talebi ile Brent cinsi kuzey denizi petrolünün varil fiyatı 80 dolara seviyesinde. Net enerji ithalatçısı olan Türkiye açısından, petrol fiyatlarında yükseliş, hem cari açık hem de enflasyon ile savaşta ciddi bir handikap oluşturuyor. Yükselişin 95 dolara kadar devam etme ihtimali göz ardı edilmemeli.
     
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    Kaynak: Reuters


    Dolar endeksi ve ABD 10 yıl vadeli devlet tahvil getirisi

    Dolar endeksi son 6 ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizinin getirisi ise son 7 yılın zirvesinde. ABD dolarının güçlenmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri (özellikle de dış borcu yüksek olanlarda) üzerinde baskı kuruyor
     
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    Kaynak: Reuters

     
    Türk Lirası 1 ay vadeli zimmi oynaklık

    Top TCMB’nin ceza alanında. Türk Lirası’nın 1 ay vadeli oynaklık oranı TCMB’nin rahatsız olduğu kritik (sarı çizgi) 20 seviyesinin üzerine yükseldi.
     
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    Kaynak: Reuters


    USD/TL kurunda 4 saatlik grafiklerde yorulma sinyalleri görüyoruz

    Pembe kesik çizgi, kabaca son 8 gündür korunuyor. RSI ve Yavaş Stokastik göstergelerde aşırı alım bölgesinde yorulma sinyalleri görüyoruz. Kurun 4,46 seviyesinin altında kapanış göstermesi durumunda, bir miktar da olsa rahatlama görebileceğimizi düşünüyoruz
     
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    Kaynak: Reuters


    TCMB haftalık para ve banka istatistikleri
     
    TCMB tarafından her hafta Perşembe günü yayımlanan ve önemle takip ettiğim Haftalık Para ve Banka İstatistikleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları hakkın önemli bilgiler içeriyor. Hatırlanacağı üzere, 04 Mayıs haftasında, USD/TL kurun neredeyse 4,30 seviyesine vardığı haftada, Ayşe Teyzeler son 1,5 yılın en sert döviz satışını gerçekleştirmişti. TCMB verilerine göre, geçen Perşembe günü yayımlanan raporda, 04 Mayıs ile biten haftada 3,4 milyar dolar satılması ardından, 11 Mayıs ile biten haftada, Ayşe Teyzelerin 1,3 milyar dolar satın aldıklarını görüyoruz (kurun 4,37 ile rekor kırdığı haftada).  
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