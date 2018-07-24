Gözler ve kulaklar TCMB PPK toplantısında

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Dün Türk Mali piyasaları belki de son dönemlerin en güzel gününü geride bıraktı

Sn. Bakan Albayrak’ın piyasalara son dönemde verdiği arzulanan ve pozitif iletişim ve cımbız ile çekmek gerekirse “piyasalarla kavga etmeyeceğiz” açıklaması, bugün sonuçlanacak olağan TCMB PPK toplantısına yönelik beklentileri bir tık daha yukarıya taşıdı

Yeni dönemin ilk TCMB olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün TSİ14:00’de sonuçlanacak

Toplantının sinyal verme anlamında da önem arz ettiğini düşünüyoruz. Seçim döneminde oldukça tartışılan TCMB’nin bağımsızlığına yönelik bugün alınacak karar önemdeki dönemde izlenecek yol haritasına ışık tutacaktır

Elbette TCMB’nin ne yapacağını bilmemiz mümkün değil. Lakin, ne yapması gerektiği, son dönemlerin makroekonomik verilerinden rahatlıkla görülebilir: Bir tarafta ekonominin % 6,5 seviyesine yaklaşan cari işlemler açığı, şirazesinden çıkan enflasyon, yüksek şirket döviz borçlarının üzerine adeta fil gibi oturan ve bilançoların erimesine neden olan kur, bozulmaya yüz tutmuş en sağlam çıpa olan bütçe TCMB’nin kısa vadede atım atması gerektiğine halen daha ışık tutuyor

Lakin şunu da söylemek gerekiyor. Kısa vadedeli tedaviyi uygulayacak olan doktora uzun vadede de aynı beklentiyi yüklemek büyük bir haksızlık olacaktır. Tüm bozulan dengelerinin sadece faiz artırımı ile çözmenin veya tüm ihaleyi TCMB’nin omuzlarına yüklemenin büyük bir yanlış ve hatalı beklenti olacağını söylemek gerekiyor

Piyasaların arzuladığı senaryo, TCMB’nin para politikasına ekonomi takımının topyekun bir şekilde eşlik etmesidir. TCMB’nin sıkmasına maliye politikası gevşek bir şekilde eşlik ederse, faiz artırımları istenilen sonucu vermeyecektir

Dün bu bağlamda Sn. Bakan Albayrak’ın akademisyenler ile yapmış olduğu toplantının ardından yapılan açıklamalara bakılırsa, toplantının oldukça verimli geçtiğini anlıyoruz

Bir tarafta olumlu söylemler, diğer tarafta TCMB’den beklenen faiz adımı nedeniyle, USD/TL kuru teknik anlamda dün ön plana çıkardığımız 4,73’lü seviyelere kadar geriledi. TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de olumlu yönde ayrıştığını not etmek gerekiyor

Kur cephesindeki olumlu havaya BİST100 ana endeksi de (banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla) eşlik etti, günü % 1,3 yükselişle tamamladı. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise günü yaklaşık 50 baz puan gerileyerek uzun bir sürenin ardından % 16’lı seviyelerden bitirdi

Günün en önemli sorusu, haliyle, TSİ14:00’de sonuçlanacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından nasıl bir karar çıkacağıdır. Piyasa beklentisinin ağırlıklı olarak 100 baz puan artırım yönünde şekillendiğini görüyoruz

Haliyle, son 7 günde dolar yaklaşık % 5 değer kazanan TL’nin (4,98 – 4,73), yükselen borsanın (88bin – 95bin) , düşen faizin (17,80 – 16,80) arkasında itici güç olarak TCMB’nin hamle atacağı fikri yatıyor

Piyasa beklentisini karşılayacak ve ötesine geçecek bir hamle (100 baz puan ve üzeri) USD/TL kurunda 4,73 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesine ve 4,50’li seviyelerin kapısının açılmasına neden olabileceğini düşünüyoruz

Öte yandan, piyasa beklentisini karşılamayacak bir adım veya duruşunu korumayı tercih edecek bir karar ise, haliyle bu büyük fiyatlamanı geri alınmasına neden olacaktır. Böyle bir durumda (hiç veya 75 baz puandan daha düşük bir artırım), piyasanın bugünkü ruh hali ile USD/TL kurunda 4,8060 seviyesine kadar bir yükselişe sebebiyet verebileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik)

Yaptığımız hesaplamalara göre, piyasanın gerisinde kalan TCMB’nin 125 baz puan altında bir artırım yapmaması gerekiyor. Eğer 125 baz puan faiz artırımı gelirse, hem kur hem de ikincil piyasa faizlerini düşürecektir. Yanlış yazmadık, 125 baz puan artırım güçlü bir sinyal olarak algılanacak ve piyasanın önüne geçerek, faiz ve kuru aşağıya çekecektir. Özellikle USD/TL kurunda 4,50’li seviyelerin önünün açılacağını da not etmek gerekiyor (bakınız grafik)



USD/TRY



Karar bölgesi sarı daire ile kabaca 4,73 seviyelerinde olacağını düşünüyoruz. TCMB’nin vereceği karara göre piyasanın yönü belli olacaktır. 125 baz puan artırım (piyasanın bir tık önüne geçmesi) aşağıda 4,50’li seviyelerin önünü açabilir. Beklenti karşılanmazsa, yukarda 4,8060 seviyesine dikkat edelim.





Kaynak: Reuters





10 yıllık tahvil tahvilin bileşik faizi uzun bir aranın ardından % 17 seviyesinin altında geriledi





Kaynak: Reuters





Bitcoin





Bitcoin’de beklediğimiz yükseliş hareketi devam ediyor. Teknik olarak üçgeni yukarı yönlü kıran, devamında ise Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) formasyonunu tamamlayan Bitcoin’de yükselişin devamını bekliyoruz.



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