Gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında

Dün ABD borsaları gece % 2’ler civarında satışlara sahne olurken, gözler bugün içerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olağan Para Politikası Kurulu Toplantısına (PPK) çevrildi

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk mali piyasalarında dün göreceli olarak sakin bir seyir yaşansa da, küresel piyasalarda dalga boyunun ciddi anlamda arttığına şahit olduk

Piyasalar tarafından kılavuz olarak takip edilen, risksiz faiz olarak görülen ABD 10 yıllık tahvil faizleri , hem psikolojik hem de önemli bir direnç seviyesine kadar yükselerek, gelişmiş ekonomilerde enflasyon temasının yaklaştığı sinyalini verdi

, hem psikolojik hem de önemli bir direnç seviyesine kadar yükselerek, Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin dün itibariyle psikolojik % 3 seviyesini aşması ve neredeyse son dört buçuk yılın zirvesine yükselmesi, tabir caizse piyasaları gerdi. Artan borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi zorlayabileceğinden endişe ediliyor

ve neredeyse son dört buçuk yılın zirvesine yükselmesi, tabir caizse piyasaları gerdi. Artan borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi zorlayabileceğinden endişe ediliyor Dün bu bağlamda ABD borsaları gece % 2’ler civarında satışlara sahne olurken, gözler bugün içerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olağan Para Politikası Kurulu Toplantısına (PPK) çevrildi

sahne olurken, gözler bugün içerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) olağan Para Politikası Kurulu Toplantısına (PPK) çevrildi Dün özellikle TCMB’nin swap ihalesine talep gelmemesi , piyasaların bugün faiz artırım beklentisi içinde olduklarını açık bir şekilde yansıtıyor

, piyasaların bugün faiz artırım beklentisi içinde olduklarını açık bir şekilde yansıtıyor TCMB’nin karmaşık olarak görülen para politikası duruşunu sadeleştirerek , işlevsiz olarak görülen politika faizi (% 8) ve koridoru olması gereken yere çekebileceği az da olsa beklentiler dahilinde görülüyor. Böyle bir adım piyasalarda memnuniyet ile karşılanır

, işlevsiz olarak görülen politika faizi (% 8) ve koridoru olması gereken yere çekebileceği az da olsa beklentiler dahilinde görülüyor. Böyle bir adım piyasalarda memnuniyet ile karşılanır Piyasa oyuncularının büyük bir kısmı ise, normal olmayan zamanların faizi olan geç likidite penceresi faiz oranının (ceza faizi) standart bir hal alması ardından bu kanalın 25-50 baz puan artırılmasını bekliyor (beklenti)

bekliyor (beklenti) Dün de bültenimizde paylaştığımız üzere, gerek Türk Lirası’nın zimmi dalgalanması gösteren oynaklık seviyesinin gelmiş olduğu seviye, gerekse TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama faizi ile kur ilişkisini gösteren grafikler , agresif bir adımın bu aşamada gerekli olmadığına ışık tutuyor

seviyesinin gelmiş olduğu seviye, gerekse , tutuyor Sorumlu bir para politikası duruşu izlemesine rağmen (parasal taban oldukça sıkı) gevşek mali politikaları, hükümetin oyunu enflasyondan ziyade büyüme yönünde kullanması, artan enerji fiyatları, artan borçluluk, yüksek seyreden cari açık ve yükselen döviz kurlarının yaratacağı ilave enflasyon baskısına sadece TCMB’nin faiz adımının yeterli bir silah olamayacağı düşüncesinden hareketle, TCMB’den bugün agresif bir adım beklemiyoruz. Her derde TCMB derman olmaz!

Öte yandan, Türk insanının tansiyonunu ölçen en önemli barometrenin kur olduğu düşünülürse , gelinen noktada, seçim öncesinde kurun bir miktar daha dengeli bir patikada ilerleyebilmesi adına ufak bir adımın atılacağı (50 baz puan artırım) piyasanın ortak beklentisini oluşturuyor

, gelinen noktada, ilerleyebilmesi adına ufak bir adımın atılacağı (50 baz puan artırım) piyasanın ortak beklentisini oluşturuyor Bugün TCMB’den piyasaları ikna edici bir adım gelmesi durumunda , USD/TL kurunda teknik bir seviye olarak ön plana çıkan 4,08 seviyesinin aşağı yönlü geçilebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda, aşağıda 4,01 seviyesi hedef bölgesi olabilir

, teknik bir seviye olarak ön plana çıkan seviyesi hedef bölgesi olabilir Her halükarda, faiz kararı ardından piyasanın yön bulmakta zorlanacağını ve yaşanacak dalgalanmaya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de düşünüyoruz

ve yaşanacak dalgalanmaya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de düşünüyoruz Gözler bir diğer taraftan “yuvasından çıkan aslanı” takip edecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizinin % 3,04 seviyesinin üzerine doğru hareket etmesi (2014 zirvesi) doların elini daha da kuvvetlendirerek, dış finansman ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı kurabilir

% 3,04 seviyesinin üzerine doğru hareket etmesi (2014 zirvesi) doların elini daha da kuvvetlendirerek, dış finansman ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı kurabilir Siyasi cephede ise, 24 Haziran seçimine giderken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşme ve sonrasında yapılacak açıklamalar dikkatle takip edilecektir

ise, 24 Haziran seçimine giderken yaşanıyor. Bugün arasındaki görüşme ve sonrasında yapılacak açıklamalar dikkatle takip edilecektir Makro cephede ise, bugün önemli bir veri bulunmuyor



Ağırlıklı Ortalamam Fonlama Faizi vs USD/TL kuru



TCMB’nin kura karşı vermiş olduğu faiz tepkisi aşağıdaki grafikten görülebilir. Gelinen seviye, TCMB’nin tam olarak tahammül sınırının zorlandığı bir seviye olarak ön plana çıkmıyor. TCMB’den bugün agresif bir adım beklemiyoruz