Gözler G20 toplantısında: Swap anlaşması bekleniyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalarda dün güneş kendisini bir kez daha gösterdi.
- Fırtınalı günlerden sonra açan güneşin arkasında elbette viruse yönelik gelen iyimser haberler ve destek paketlerinin yattığını görüyoruz.
- Bir tarafta, Avupa’da, virus üssü olarak görülen İspanya, İtalya ve Almanya’da açıklanan vaka sayılarının neredeyse son 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesi, diğer tarafta ise otoritelerin buz kesen ekonomik aktiviteye karşı almış oldukları eşi benzeri görülmemiş tedbirler, moralleri yükseltiyor.
- Pandemide tepe noktasının görüldüğüne yönelik artan inanışlar, multi trilyon dolarlık paketler ve dün ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarının beklenildiği kadar kötü gelmemesi, ABD borsalarının geceyi %3 civarında yükselişle tamamlamasına neden oldu.
- Gelişmekte olan ülkeler cephesinde ise, dün, 100 baz puan faiz indiren Güney Afrika ile fırtınaya döviz rezervleri konusunda zayıf yakalanan Türkiye negatif ayrıştı. USD/TRY kuru tüm gün 6,80 seviyesinin hemen altında işlem görmesi ardından geceyi 6,82 seviyelerinde tamamladı. USD/TRY kurunda 6,85 seviyesine kadar TL lehine pozisyonlarımızı korumaya gayret edeceğiz.
- Avrupa cepesinde yüzlerin gülmesi ile EUR/USD paritesi 1,0990 seviyesindeki ikinci hedefimize de ulaşırken, GBP/USD ve EUR/GBP pozisyonlarımız karlı bir şekilde hedef seviyelerine ilerliyor (bakınız grafik).
- Bir tarafta yükselen USD/TRY kuru, diğer tarafta EUR/USD paritesi, iki yükselenin çarpımı sonucu elde edilen EUR/TRY kurunu Eylül 2018 seviyesi olan 7,50’ye kadar itti. Böylelikle, TL’nin sepet bazında değeri, 2018 kur krizi dönemine geri dönmüş oldu (bakınız grafik.)
- Analizin devamı için aşağıdaki linkle tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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