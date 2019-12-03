Gözler çekirdek enflasyonda

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- NATO zirvesi bugün Londra’da başlıyor. Zirve öncesinde ABD Savunma Bakanı’nın Türkiye’yi NATO’nun savunma planlarını engellemekten vazgeçmeye çağırdığını görüyoruz.
- Dün de bültenimizde, NATO zirvesinin kolay geçmeyeceğinin altını çizmiştik. Ankara, Barış Pınarı harekatına destek isteyerek, YPG’nin terör örgütü olarak tanınmasını talep etmiş, NATO’nun Baltıklar ve Polonya'ya ilişkin savunma planlarına destek vermemişti.
- Dün Londra yolunda konuşan ABD Savunma Bakanı Esper, Ankara’nın YPG'yi terör örgütü olarak tanıma kararını desteklemeyeceğinin, NATO’nun da aynı çizgide olmasını beklediğine vurgu yaptı.
- Türk mali piyasalarının gündeminde ise bugün sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri, günün en önemli gelişmesi olarak takip edilecektir.
- Geçen sene Eylül ayında %25 seviyesine aşarak son 15 yılın zirvesini test eden manşet enflasyon, TCMB’nin faizi sert bir şekilde yükseltmesi ardından gerileme eğilimine girmiş, Ekim ayında %8,55 seviyesini görerek Aralık 2016 seviyelerine gerilemişti.
- Reuters anketine katılan kurumların ortalama beklentisi, aylık enflasyonun Kasım ayında %0,7 artacağı yönünde. Bu sonuçla birlikte, yıllık enflasyon, Eylül ve Ekim ayında tek hanede seyretmesi ardından yeninde baz etkisi ile çift hanelere yükselecek (%10,50 - %11). Enflasyonun Kasım ayında çift haneye yükselmesi ardından yılı %12 seviyelerinde tamamlayacağını öngörüyoruz.
- Bugün her ne kadar baz etkisinin de yardımı ile enflasyonda yukarı yönlü bir seyir görecek olsak da (Kasım 2018 aylık enflasyon % - 1,44), gözler Ağustos 2013’den bu yanan en düşük seviye olan %6,67’ye kadar inen çekirdek enflasyonda (gıda ve enerji hariç) olacaktır.
- TCMB'nin favori endeksi olan “C” çekirdek enflasyonda devam eden düşüş trendine paralel, TCMB’nin 12 Aralık tarihinde sonuçlanacak olağan ve yılın son PPK toplantısında, politika faizini indireceğine kesin gözüyle bakıyoruz.
- Tek öngöremediğimiz, indirim miktarının montanı. Son 3 toplantıda faizi 10 puan aşağıya çeken TCMB’nin, aynı süratte faizi indirmesi, tasarruf sahiplerinin reel getirir bulamamaları nedeniyle yeniden güvenli liman olarak görülen döviz mevduata yönlendirebilir.
- Dün son günlerde alıştığımız üzere 5,74 – 5,76 dar bandında salınana USD/TRY kuru, gösterge 2 yıllık tahvil faizinin de yerinde saymamasına neden oldu.
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