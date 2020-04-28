‘Görülmez ele’ karşı, görülmez ayak

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Adam Smith tarafından ortaya atılan “görülmez el” kavramı, Wealth of Nations kitabında yer alır ve en yalın hali ile ekonomide oluşan arz ve talep fazlalığının denge noktasına ulaşacağını, hükümetlerin ise ekonomik hayata müdahale etmemeleri gerektiğini savunur.
- Türk Lirası, dolar karşısında son 3 ayda %18 değer kaybederken, bir zamanlar aynı kulvarda bizimle koşan Güney Afrika, Meksika ve Brezilya para birimleri, bu dönemde %30’un üzerinde değer kaybetti.
- TL’nin pozitif ayrışmasının yegane sebebi, petrol fiyatları oldu. Petrolün varil fiyatının yılbaşına göre 70 dolardan 20 dolara kadar gerilemesi, enerji ihraç eden ülke para birimlerin hırpalarken, içerde ise sorun TCMB’nin son 14 senenin dibine gerileyen döviz rezervleri olarak göze çarpıyor.
- Rezervlerde yaşanan erimeye karşı, geçen haftasonu konuşan TCMB Başkanı Uysal’ın “Merkez bankaları ile swap görüşmesi yapıyoruz” açıklamasından sonra sessizlik hakim. Bloomberg ve Reuters’den okuyabildiğimiz kadarı ile, Türkiye'nin ABD ile swap anlaşması konusunda görüştüğü, ABD'nin ise başta S-400 konusu olmak üzere bazı taleplerde bulunduğu görüyoruz. Bir dip not olarak, kurulumu Nisan’dan tamamlanacak olan füzelerin aktivasyonu virüs nedeniyle ertelendi!
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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