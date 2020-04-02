GİAD'dan hükümete ‘kredi al, toplumunu öde' çağrısı

GİAD, "Sn. Başbakanımızın ‘kredini al, çekini öde’ söylemine karşılık biz de kendisine ‘kredi al, toplumunu öde’ diyor, hükümetimizin krizi fırsata çevirmek isteyenlere bulunmaz bir fırsat olarak sunduğu, ekonomik gerçeklere uygun olmayan bu kararından en kısa zamanda vazgeçmesini talep ediyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), hükümete; “Kredi al, toplumunu öde” diye seslendi. GİAD, hükümete, tüm çeklerin 90 gün ertelenmesi kararından en kısa zamanda vazgeçmesi çağrısında da bulundu.

GİAD’tan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun 31 Mart tarihinde aldığı, sektör ayrımı ve kapalı/açık işletme gözetmeksizin 30 Haziran tarihine kadar kesilen ve takasa gönderilip karşılığı olmayan tüm çeklerin yasa gücünde kararname ile mühürlenip 90 gün sonra işleme alınması kararı içerisinde çok büyük sorunlar ve haksızlıklar barındırdığı kaydedildi.

Özel sektör piyasasının tahsili geç yapılan uzun vadeli çekler üzerine döndüğünün yadsınamaz bir gerçek olduğu ve bunun herkes tarafından bilindiği belirtilen açıklamada, bu gerçekten yola çıkarak 2-3 ay öncesinden teslim alınmış ancak keşide tarihi 31 Mart-30 Haziran tarihleri arasına denk gelen çeklerin ödenmemesi, tahsilat süresini reel anlamda 6-9 ay arasına çektiği ifade edildi.

Bu karar kapsamında dışarıya yazılan çeklerin fazla olduğu, kasalarında bekleyen çek alacakları daha az olan şirketlerin mükâfatlandırılıp, çek alacakları ise ödeyeceklerinden daha çok olan firmaların cezalandırıldığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Unutulmamalıdır ki ekonominin çarklarının düzgün ve hakkaniyetli dönebilmesi için her işletmeye bulunduğu şartlar içerisinde eşit davranılmalı ve eşit şartlar sunulmalıdır. Kriz durumunda açık olan şirketler ile kapalı bulunan şirketlerin şartları asla aynı değildir.

Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yaptığı açıklamada iş insanları ve bankalar ile yapılan temaslar sonucu bu kararın alındığı belirtilmiştir. Ticaret Odası gibi örgütlerin ve keza Genç İşadamları Derneğimizin hiçbir şekilde görüşüne başvurulmamıştır, acaba hangi iş adamları ile temas edilerek bu karar alınmıştır.

Bizlerin gördüğü, hükümete yakın bir takım iş insanlarının kişisel olarak bu konu ile ilgili ciddi bir baskı unsuru oluşturduğu ve bu karar nezdinde, toplumun ekonomik çıkarlarından çok kişisel menfaatler korunarak bu kararların alındığıdır.

Bu karar sonucunda hesapları müsait olup bu durumu kötüye kullanarak ödeme yapmak istemeyecek olan kesim, ya da piyasaya ciddi borcu olup bu borçları daha da ötelemek isteyecek olan kesim bu durumu kesinlikle lehlerine kullanacak ve çek alacakları fazla olan iş insanlarımız ciddi bir dar boğaza itilecektir. Ödeyecek imkânı olan bazı kişilerin kötü niyet çerçevesinde 90 günü kullanıp ödeme yapmaması konuları gündeme gelecek ve bu durum ekonomiye ve ekonomik çarkın dönüşüne çok büyük zarar verecektir.

Hükümetimizin açıkladığı sözde rahatlatıcı kredi paketleri, bankaların talep edeceği teminat tipleri ile hem alınması güç olacak, hem de borcu borçla kapatayım derken iş insanlarını başka bir bilinmeze itecektir.

Yapılması gereken, bu kriz döneminde açık olan işletmelerin (perakende sektörünün tahsilatlarını nakit yaptığı gerçeğini de düşünerek) çeklerinin takas odasına gönderilmesi ve tahsillerinin yapılması, kapalı olan işletmelerin ise ne alacağı ne de ödeyeceği çeklerine hiçbir işlem yapılmamasıdır.

Hem alacaklı hem de borçlu her ikisi de kapalıysa takas işlemi yapılmayacağı için zaten ortada sorun olmayacaktır.

Sn. Başbakanımızın ‘kredini al, çekini öde’ söylemine karşılık biz de kendisine ‘kredi al, toplumunu öde’ diyor, hükümetimizin krizi fırsata çevirmek isteyenlere bulunmaz bir fırsat olarak sunduğu, ekonomik gerçeklere uygun olmayan bu kararından en kısa zamanda vazgeçmesini talep ediyoruz.”