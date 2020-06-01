George Floyd, İşsizlik, Covid-19, Trump ve netice FED!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük borsa, para ve piyasa analizi şöyle
- Geçen hafta kısa ama yoğun bir haftayı tamamlayan Türk mali piyasaları, tahminlerimize parale bir seyir izedi. Normalleşme adımları piyasaları olumlu etkilese de, ABD-Çin gerginliği ve ABD’de şiddetenen sokak gösterileri, küresel havayı baskılayarak içeriye de yansıdı.
- Minnesota eyaletinde, George Floyd adlı siyahi bir kişiyi gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memurunun pimini çektiği olaylar, ABD’nin pek çok eyaletini yangın yerine çevirdi.
- Öte yandan, virüsün en şiddetli hissedildiği yer olan ABD, 2 milyon vaka sayısı ve 100bini aşan can kaybını faturasının ekonomide son 10 haftada 41 milyon kişilik işsizlik ordusu ile karışlarken, üzerine eklenen sokak çatışmalarına rağmen piyasalar şimdilik sakin! Peki neden acaba?
- George Floyd’ın göz altında işkence ile öldürülmesinin tetiklediği sokak olayları ve ABD’de artan işsiz ordusunun FED'i daha fazla adım atmaya zorlayacağı beklentisi pek de uzak bir ihtimal olmasa gerek.
- Piyasalar, bir kez daha ‘doktorun’ devreye gireceğini, %0-0,25 bandından olan faizin yaz aylarında negatife çekileceğini fiyatlıyor. Dolar endeksi bu sabah beklentimize paralel 98 seviyesinin altına sarkarak son 2,5 ayın en zayıf seviyesine geriledi.
- EUR/USD paritesi 1,1150 seviyesine, zayıf sterlin bile 1,24 seviyesine yükseldi. Sterlin’i neden dolara karşı değil de EUR’ya karşı sattığımızın daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyoruz.
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