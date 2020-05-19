Gelirledeki düşün oranının azalması Amcaoğlu'nu umutlandırdı

Maliye Bakanı Amacoğu, “250 Milyon TL bir gelire kadar düştük. Ancak güncel rakamlarla biraz toparlanma yaşıyoruz. 580 Milyon TL’lik bir rakam görünüyor. Mart ve Nisan Ayı’na göre, bugünkü rakamlarla konuşursak, geleceğimiz için hayli umutluyum. Bu zor süreçten hep birlikte, çıkacağız” dedi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, son ekonomik verilere bakıldığında, KKTC’nin mali geleceği için hayli umutlu olduğunu söyledi.

Emekli Maaşlarının 22 Mayıs’ta ödenmesi için bir çalışma yaptıklarını açıklayan Amcoğlu, “ 22 Mayıs’ta olmazsa, 27 Mayıs’ta emeklilerin, 29 Mayıs’ta da sosyal sigortalıların maaşları ödenecek” dedi.

İç borçlanma ile ilgili Başbakan’ın Mayıs Ayı içinde gerekli açıklamayı yapacağını belirten Amcoğlu, “ Türkiye’nin yardımı olmadan, bu krizden sağlıklı çıkmamız mümkün değil” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Mart ve Nisan Ayı’nda mali tablo ile ilgili bilgiler paylaşan Amcaoğlu, yüzde 57’ye varan gelir düşüşünün yüzde 41’e gerilediğini söyledi.

Amacoğu, “250 Milyon TL bir gelire kadar düştük. Ancak güncel rakamlarla biraz toparlanma yaşıyoruz. 580 Milyon TL’lik bir rakam görünüyor. Mart ve Nisan Ayı’na göre, bugünkü rakamlarla konuşursak, geleceğimiz için hayli umutluyum. Bu zor süreçten hep birlikte, çıkacağız” dedi.

Haziran-Temmuz-AĞustos Dönemi maaşlarından kesinti olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu belirten Amcaoğlu, temkinli olmak gerektiğini ifade etti.

Maaşların bayramdan önce ödenmesi mümkün mü? Sorusun üzerine Amcaoğlu, Emekli Maaşlarının 22 Mayıs’ta ödenmesi için bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

Amcoğlu, “ Yetişebilirse 22 Mayıs’ta emeklileri ödeyeceğiz. Olmazsa, 27 Mayıs’ta emekliler, 29 Mayıs’ta da sosyal sigortalıların maaşları ödenecek” dedi.

İç borçlanma olacak mı sorusuna da Amcaoğlu, çalışmaların sürdüğünü, iç borçlanma ile ilgili Başbakan Tatar’ın gerekli açıklamayı Mayıs Ayı içinde yapacağını söyledi.

Türkiye’den mali kaynak beklentisi ile ilgili de Amcaoğlu, global bir kriz yaşanmakta olduğuna işaret etti.

İstişarelerin sürdüğünü belirten Amcaoğlu, “ Aralık sonuna kadra 3.3. Milyar TL’lik bir ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Türkiye yanımızdadir her zaman da yardıma hazırdır. İstemediğimiz zamanda bile bize yardım yapmış Anavatan Türkiye, bugün de biz “aman” demeden yanımızdadır. İhtiyaçlarımız istişare edilmiştir. İlgili rakamları gündeme getirdik. Ama bir süreçten geçiyoruz, bu durumda bile Türkiye bizi düşünüyor. Bunlar siyasi malzeme yapılamaz. Türkiye bizim yanımızdadır kimse merak etmesin. Kendi adımlarımızı atarken, ekstra kaynaklar ulaşacaktır. KKTC insanı Türkiye olmadan pandemi ortamından sağlıklı bir şekilde çıkamaz” diye konuştu .

Turizmde açılım konusunda da Amcaoğlu, Otel ve Casinoların 1 Haziran’da açılacağına işaret etti.

Girişlerin yasak olduğu salgın döneminde cansinolara kimlerin gireceği sorusunu du yanıtlayan Amcaoğlu, “Burada sadece KKTC vatandaşları yaşamıyor. 50 bin üzerinde yabancı uyruklu çalışan ve öğrenci ülkemizde mevcut” dedi.

En azından iç turizmi yapabilme adına 1 Haziran’da turizm işletmelerinin kapılarını açabileceğini belirten Amcaoğlu, “Dünya ülkelerinin kapılarını birbirine açana kadar hazırlığı yapıp ilk adımları atmaya çalışacağız” dedi.