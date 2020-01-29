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Geleceğin yöneticileri yetişiyor

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Geleceğin yöneticileri yetişiyor

KKTC’nin hızlı ve sağlıklı büyüyen bankası  Near East Bank, İnsan Kaynaklarının mesleki ve bireysel gelişimi yönünde önemli bir adım attı.

Sürdürebilir başarısını sağlayan unsurlar arasında ‘ insana verdiği değer ’ in önemli yeri bulunan Near East Bank, bu anlayış doğrultusunda personelinden oluşan “gelişim gurubu” nu  hem kişisel hem de kariyer gelişmelerini desteklemek ve sektörün en nitelikli insan kaynağını geliştirmek amacıyla bir yıllık  eğitim programına aldı.

Üst düzey yöneticileri, birim müdürleri ve şube müdürlerinin de mentor olarak görev yapacakları eğitimde, Near East Bank “geleceğin yöneticileri” eğitilerek sektörde fark yaratacak. Eğitimlerde “gelişim grubu” bankacılık, kişisel gelişim ve liderlik alanlarında eğitilecek.

Near East Bank, finans sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin yanı sıra kişisel yetkinlikleri de artırmayı hedefliyor. 

Near East Bank olarak dijitalleşme yolunda sektördeki öncü rolü  İnsan Kaynakları süreçlerinde gerek aday deneyimi, gerekse çalışan deneyimi konusunda farklı dijital uygulamalarla sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “ Personelimizin gelişim ihtiyaçlarını dijital çözümlerle desteklemeyi hedefliyoruz ” dedi.

Haskasap, bankacılık ve çeşitli finans sektörü pozisyonlarında, gelişen ekonomik ve ticari sistemler karşısında en iyi insan kaynağı yetiştirebilmenin ana hedefleri olduğunu dile getirerek, 2020 yılında da hız kesmeden hedef gerçekleştirme vizyonu yolunda olduklarına vurgu yaptı. Lha

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