Geçişlerin kolaylaştırılması için çağrı yaptılar

İŞAD, KTEZO, MÜSİAD, GİAD, RESBİR, GARBİR ve BENBİR, ekonomik dinamiklerinin harekete geçmesi ve ekonominin yanında komşuluk ilişkilerinin gelişmesi için Güney sınır kapılarında geçişlerin kolaylaştırılması ve daha fazla sınır kapısının açılması için çağrıda bulundular

İŞAD, KTEZO, MÜSİAD, GİAD, RESBİR, GARBİR ve BENBİR, Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında eylem yaptı.

Örgütler, ekonomik dinamiklerinin harekete geçmesi ve ekonominin yanında komşuluk ilişkilerinin gelişmesi için Güney sınır kapılarında geçişlerin kolaylaştırılması ve daha fazla sınır kapısının açılması için çağrıda bulundu.

Sivil toplum örgütleri eylemi; “sınır kapılarının işkence halinde yer alan durumun acilen çözüme ulaştırılması” ve “hükümetin farkındalığını artırmak” amacıyla yaptığını kaydetti.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü burada yaptığı açıklamada,“Toplumları kaynaştırmanın en güzel yolu ticarettir. Ticaret karşılıklı güven ve saygıyı güçlendirir” dedi ve Türk Lirasında değer kaybının ardından tüm olumsuz baskı ve propagandalara rağmen Güney Kıbrıs’tan alışveriş için Kuzey Kıbrıs’ın tercih edildiğini kaydetti.

Bu çerçevede geçişlerin kolaylaştırılması ve ülkeye daha çok turist ve kişinin gelmesinin sağlanması için sınır kapılarının rehabilite edilmesi, personelin artırılması, bunun yanında yeni sınır kapılarının açılması gerektiğini ifade eden Mamülcü, geçişler kolaylaşırsa bunun ekonomiye yansıyacağını, ekonomik çarkların çalışarak tüm kesimlere yansıyacağını dile getirdi.

İŞAD Başkanı Okyay Sadıkoğlu da, ülkenin ekonomik lokomotifinin turizm olduğunu, bu yüzden turizmi çeşitlendirmenin ve ülkeye girişlerin çoğaltılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağını vurugladı.

Sadıkoğlu, daha fazla kapının açılması ve mevcut kapıların altyapısının geliştirilmesi için destek vermeye hazır olduklarını belirterek, ülkeye daha güzel daha çağdaş yatırımlar yapılırsa ülkenin kalkınacağını ve tercih edileceğini söyledi.