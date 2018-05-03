Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası

İstanbul’daki Gayrimenkul Fuarı’na katılan Serbil İnşaat, projeleriyle yoğun ilgi gördü. Serbil İnşaat ortaklarından Hasan Paltacıgil, en önemli stratejilerinin üstün kaliteli malzemeleri tüketiciyle buluştumak olduğunu söyledi

İstanbul’da haftasonu düzenlenen 12. Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat teknolojisiyle damga vurdu.

Serbil İnşaat sanal gözlük teknolojisiyle Ataoğlu’na ve katılımcılara Elit Life Karakız projesi sanal ortamda gezdirildi.

İstanbul Hilton Convention Center’da ülkemizden 19 firmanın katıldığı 12. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Ekonomi Zirvesi’ne, Girne’de faaliyetlerini sürdüren Serbil İnşaat Elit Life Karakız ve Blue Life projeleriyle katıldı. Fuarda Serbil İnşaat’ı yönetim kurulu üyesi ve ortaklarından Hasan Paltacıgil temsil etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu düzenlenen fuarda standları gezdi, bilgiler aldı.

Fuara Türkiye ve KKTC dışında Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Azerbaycan, İran, Irak’tan da birçok yatırımcı ve emlak firmasından temsilciler katıldı.

KKTC’de yatırım yapmak isteyenlere yerli veya yabancı olmalarına bakılmaksızın teşvik belgesi verilerek bu teşviklerden yararlandırıldığını beliten Ataoğlu, DPÖ’nün belirlediği kalkınma öncelikli bölgelerde yatırım indirimi oranının mal oluş bedeli üzerinden %200 diğer bölgelerde ise %100 olduğunu anlattı. Aynı zamanda ülkemizin yatırım potansiyeli üzerine de görüşlerini belirten Ataoğlu, yatırım maliyetlerinin Güney Kıbrıs’a göre uygun olduğunu belirtti.

HASAN PALTACIGİL: 1. SINIF KALİTE EN BÜYÜK DEĞERİMİZ

Serbil İnşaat ortaklarından Hasan Paltacıgil yaptığı açıklamada projelerimizdeki en önemli stratejilerinin üstün kaliteli malzemeleri tüketiciyle buluştumak olduğunu belirtti ve “Bu tip fuarlar yurtdışı firmalarıyla ilişkilerimizi geliştirirken ülkemizi ve projelerimizi de kendileriyle paylaşma imkanı veriyor. Bundan sonraki dönemde de bu tarz fuarlara katılarak yatırımcılarla bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanal gözlükle projelerinin içinde sanki oradaymış gibi gezme imkanı sunduklarını söyleyen Paltacıgil, kısa dönemde tanıtımlarına teknoloji de katarak yeni bir yapılanma içine girdiklerini ifade ederek, beklediklerinden daha büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun da standlarında sanal gözlükle projeyi gezdiğini belirten Paltacıgil, turizm ve eğitim sektörlerinin yanı sıra inşaat sektörünün de ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu Ataoğlu’na ilettiklerini belirtti.

Paltacıgil, Elit Life Karakız ve Blue Life projelerinin devam etmekte olduğunu, daha önce tamamlanan Canev Tatar ve Nalbant Konutları projelerinden müşterilerinin son derece memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

Önümüzdeki dönemde de yatırımlarının artarak süreceğini belirten Hasan Paltacıgil, en üst kalite farklı bütçelere uygun şekilde tasarladıklarını belirterek “Her bütçeye uygun dairelere sahibiz. Böylece her segmentte müşteri kitlesine seslenebiliyoruz” dedi.

Ortağı Servet Yaşar’la kaliteli ve ses getiren projelere yatırım yapmaya devam ettiklerini söyleyen Paltacıgil, Elit Life Karakız ve Blue Life projelerinin satışına devem edildiğini fuarda da satışların olmasının mutluluğunu yaşarak adamıza dönüyoruz ifadelerinde bulundu.

Bir inşaat firması olmalarına rağmen ülkemize ait el işi oyma ahşap ve nakış işlerini seçtiklerini belirten Paltacıgil, tahminlerinin çok ötesinde ilgiyi çektiklerini de sözlerine ekledi.