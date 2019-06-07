Garip bir TL rallisi: Tatilde 5,66'ya gerileyen USDTRY yeniden 5,85 seviyesinde...

- Bizler Ramazan bayramı tatilindeyken, küresel piyasalarda işlem gören Türk Lirası ciddi anlamda değer kazandıktan sonra bu sabah yeniden satış baskısına maruz kaldı
- Hafta içinde açıklanan ve bizlerle aynı kulvarda koşan Güney Afrika’nın birinci çeyrek büyüme rakamlarını yıllık bazda %3,2 gerileyerek son 10 yılın en derin durgunluğunu adeta haykırması ardından, yatırımcıların Güney Afrika Rand'ından (ZAR) çıkarak TL aldıklarını düşünüyoruz
- Öte yandan, ABD’nin Çin ve Meksika ile ticaret savaşlarında anlaşma zemininden uzak duruşu karşısında küresel ticaretin sekteye uğrayacağı endişesi ile ABD Merkez Bankası başkanı Powell’in “Büyümeyi desteklemek için FED gerekeni yapacaktır” açıklaması, ABD’de faiz indirimine yönelik beklentileri ciddi anlamda artırdı
- Bayram tatili öncesinde Savunma Bakanı Sn. Akar’ın S-400 teslimatı ile gecikme yaşanabileceği yönünde açıklaması ardından başlayan “acaba” soru işretlerini Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinde “S-400 anlaşması bitmiş bir anlaşmadır, geri dönüş yok” söylemi ile çürütülmüş oldu.
- Türk Lirası’nın 29 Mart seçimlerinin iptal edilmesi ardından test ettiği 6,2460 zirvesini baz alırsan, Çarşamba günü test edilen 5,6605 seviyesi TL’nin son 19 günde %10’a yakın değer kazandığına işaret ediyor. Nedenini tam olarak bilemesek de, aşağıda çizdiğimiz USD/TRY grafiğinde bazı olası nedenleri sıralamaya çalıştık.
- TÜİK verilerine göre Mayıs ayında yıllık enflasyon %18,71 seviyesine geriledi. KKTC DPÖ’nün açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu da benzer bir şekilde %30,77’den %26,75’e geriledi (bakınız grafik)
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