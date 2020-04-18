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Fueloil yüzde 69 düştü, elektrik ucuzlamadı

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu, fueloil fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak elektrik üretim maliyetinde yüzde 48-55 azalma olduğunu saptadı ve bu düşüşün elektrik tarifelerine yansıtılması önerisini hükümete iletti

Fueloil yüzde 69 düştü, elektrik ucuzlamadı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun yaptığı bir çalışmayla, fueloil fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak elektrik üretim maliyetinde yüzde 48-55 azalma olduğunu saptadığı ve bu düşüşün, koronavirüs salgınından kaynaklanan krizi hafifletmek için elektrik tarifelerine yansıtılması önerisinin hükümete iletildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, üretim maliyetinin ortalama yüzde 70 ile 80’ini oluşturan fueloil fiyatlarında son bir yılda TL cinsinden yüzde 69 oranındaki düşüş olduğu ve bundan dolayı maliyetin de azaldığı belirtildi.

Açıklamaya göre hükümete yakıt bedelindeki değişime göre her üç ayda bir elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiği ve 2019 yılının Nisan ayından beri bu düzenlemenin yapılmadığı da hatırlatıldı.

KKTC’de elektrik üretimindeki en büyük girdi olan fueloilin son 12 ayda, dünya piyasalarında fiyatının yüzde 73 düştüğü belirtilen Cumhurbaşkanlığı ekonomi Danışma Kurulu çalışmasında, Nisan 2019 başında varil başına 401.20 TL olan Avrupa Brent spot fiyatının, Nisan 2020 başına gelindiğinde 125.43 TL’ye indiği kaydedildi. Çalışmada son bir yılda, fueloil fiyatının TL cinsinden yüzde 69 oranında düşüş gösterdiği de ifade edildi.

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