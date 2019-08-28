Flash Crash (ani çöküş) ardından yön arayışı devam ediyor

- Türk mali piyasaları, Pazar gecesini Pazartesiye bağlayan haftanın ilk işlem saatlerinde, küresel risk iştahını keskin bir şekilde düşmesi ile Asya seansında gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışarak işlem görmeye başlaması ardından son 2 gündür tabir caizse yön arıyor
- Dakikalar içinde 5,78 seviyesinden soluksuz bir şekilde flash crash (ani çöküş) yaşayarak 6,47 seviyesine yükselen USD/TRY kuru, son 2 gündür geçen hafta dile getirdiğimiz 5,82 – 5,84 bandı içerisinde sıkıştı
- Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, 5,82 – 5,84 aralığının üzerinde veya 5,79 seviyesinin altında gecelik bir kapanış görmeden yön konusunda yorum yapmak pek de kolay görülmüyor
- Her ne kadar ABD’nin kışkırttığı ticaret savaşlarına Çin’in para birimi Yuan’ı devalüe ederek cevap vermesi, küresel piyasalarda büyüyememe endişelerini körükleyerek güvenli liman arayışını tetiklese de, USD/TRY kurunda sert yükseliş ardından teknik göstergeler yavaş yavaş aşırı alım bölgesine ilerlediğimizi gösteriyor
- USD/TRY cephesinde, sağlıklı yükseliş için, 5,84 seviyesinin üzerinde gecelik bir kapanış görmemiz koşulu ile, 5,76 seviyesine doğru bir düzeltme bizlere pek de şaşırtmayacaktır.
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