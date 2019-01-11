“Fiyatlar daha da düşebilir”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, DPÖ listesindeki fiyatların doğruyu yansıtmadığı ifade ederek, fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Başbakan Tufan Erhürman’ın odaya yönelttiği ülkedeki ithal gıda ve alkolsüz ürünlerin fiyatları ile ilgili soruya yönelik bir cevap hazırladı.

Ticaret Odası, dövizin düşüşü sonrasında ithal ürünlerin fiyatlarında bir takım düşüşler olduğunu ifade ederek dövizdeki dengesizlik nedeniyle ithalatçıları ürünleri aldıkları kaynaklarda fiyat düşüşü olması halinde fiyatların daha da düşeceği görüşünü iletti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, devletin, gıda fiyatlarıyla ilgili yapılacak çalışmalarda konuya marketlerde gerçekleşen enflasyon açısından yaklaşmasını önerdi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Turgay Deniz imzalı, Başbakan Tufan Erhürman’a gönderilen cevap yazısında üyeleri ile gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade edilerek tarım ürünleri ve bazı hayvansal ürünlerin değerlendirmeye tabi tutulmadığını belirtti.

“DPÖ’NÜN LİSTESİNDEKİ FİYATLAR DOĞRU DEĞİL”

Deniz, yaptıkları araştırmalar sonucunda Devlet Planlama Örgütü’nün listesindeki fiyatların doğruyu yansıtmadığı ifade ederek fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Ticaret Odası cevap yazısında, Başbakanlığa bir de tablo göndererek bu durumu gösteriyor.

“FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR”

Dövizin düşmesiyle tedarikçiler tarafından belirlenen yeni fiyatların piyasaya yansıması ödemelerin ve vadelerin de etkisiyle belli bir süreç alacağının ifade edildiği yazıda, “döviz kurlarının şu anki seviyede seyrettiği koşullarda, fiyatlardaki düşüşün devam edeceği öngörülmektedir. Bu durumu destekler şekilde DPÖ, 2018 yılı Aralık ayı enflasyonun bir önceki aya göre -1.79 olduğunu açıklamıştır. Bu çerçevede 2019 yılının ilk çeyrek enflasyonunun eksi değerde olacağı düşünülmektedir” denildi.

“YÜKSEK FİYATLARI YANSITMAMAYA ÇALIŞTIK”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz imzalı yazıda, “dövizin belirsizlik içinde ani ve yüksek yükselişi karşısında ithalatçıların ve üreticilerin kendilerinden katkı koyarak yurtdışındaki tedarikçiler tarafından maruz bırakılan yüksek fiyatların piyasaya mümkün olan en az seviye ile yansıması için gayret gösterdikleri hususu da yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerine yer verildi.

“MARKETLERDE GERÇEKLEŞEN ENFLASYONA DA BAKILMALI”

Deniz yazının sonunda enflasyonda satışı gerçekleşen ürünlerin fiyatlarının rol oynadığını ifade ederek bu bağlamda raflarda bir ürün grubuna ait hem yüksek hem de düşük fiyatların olduğunu, satışı yapılan ürünlerin çoğunluğunun düşük fiyatlı ürünlerden oluşmasının da farklı anlamlar içerdiğini belirtti. Deniz, bu sebeple devletin, gıda fiyatlarıyla ilgili yapılacak çalışmalarda konuya marketlerde gerçekleşen enflasyon açısından yaklaşmasını önerdi.