Fiyatlanan haber akışı, olumsuz olsa da, TL üzerinde baskı kurmuyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Türk mali piyasaları dün günün büyük bir bölümünde sakin bir seyir izlemesi ardından, günün son işlem saatlerinde olumlu bir seyre büründü
- S-400 füzelerinin kaldırabileceği toz bulutuna paralel son günlerde yurtdışı olumlu havaya ayak uydurmakta bir nebze de olsun zorlanan Türk mali piyasaları, içerde, TCMB Başkanı Sn. Çetinkaya’nın görevinden alınmasının yarattığı tedirginlik ile dalgalı bir seyir izledi
- Her şeye rağmen, ya da daha doğru bir yaklaşımla, tüm olumsuz gelişmelere rağmen, Haziran başından beridir TL lehine değiştirdiğimiz olumlu duruşumuzdane kadar haklı olduğumuzu görüyoruz
- Hatırlanacağı üzere, Haziran başında duruşumuzu değiştirmemize neden olan ana faktörler, TL açısından olumlu bir takvime sığınıyordu. Uzun bayram tatili ile başlayan TL faiz avantajı, İstanbul seçimlerinin siyasette dengeleri değiştireceği beklentisi, önde gelen merkez bankalarından gelen faiz indirim sinyaline paralel TCMB’den beklenen faiz indirimi ve nihayetinde olumlu geçmesini beklediğimiz G-20 zirvesi, TL ve TL cinsi varlıklar için olumlu haneye yazılacak gelişmeler idi
- Elbette, bültenlerimizi yakından okuyan yatırımcılar, ABD ile ilişkileri gerekecek S-400 füzelerine yönelik de haber akışının artık bayatladığını ve sonucunda alınabilecek aksiyonların piyasaların sindirebileceği boyutta olacağına bizler de inanarak bültenlerimizin başlığına “Türk Mali piyasalarına da yaz geldi” veya “Temmuz ayında da TL’deyiz” gibi başlıklar atmıştık.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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