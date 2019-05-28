Fiat Chrysler’in rakibi Renault’a birleşme teklif etmesi, piyasalara moral oldu

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
ABD ve İngiltere piyasalarının “Memorial Day” ve “Spring Bank Holiday” nedeniyletatil konumda olması, işlem hacminin düşmesine neden oldu
- Sessiz günde belki de en önemli gelişme, TCMB’nin zorunlu karşılık oranların artırması oldu. TCMB dün finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde200 baz puan artırılmasına karar verdiğini duyurdu. Söz konusu değişiklik ilepiyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi hedefleneceği paylaşıldı
- Finansal okur yazarlık tarafından konuya yaklaşırsak, bankalar, mudilerden topladıkları mevduatların belli bir kısmını Merkez Bankası bünyesinde karşılık olarak tutmak zorundadırlar. Bankalara yatırılan mevduatın ne kadarlık kısmının MB de tutulması gerektiğini gösteren orandır.
- TCMB, lokallerin döviz birikimlerinin (DTH) tarihi zirvede seyrettiği bugünlerde yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırarak dövize yönele eğilimi zorlaştıracak bir adım daha attı. Öte yandan, son verilere göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri 24,9 milyar dolar ile Ekim 2018’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. TCMB’nin brüt rezervleri de benzer bir şekilde 92,5 milyar dolar seviyesine gerilediğini görüyoruz. TCMB’nin dün atmış olduğu adım rezervlerin de güçlenmesin katkı sağlayacaktır
- Öte yandan, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, BDDK'nın bankalardan 100 bin doların üzerinde döviz alımlarında, dövizin ilgili hesaba 1 gün sonra geçmesi yönünde aldığı kararın, mevduat sahiplerinin güvenini azaltacak olması nedeniyle bankaların kredi notları için negatif olduğunu bildirdi
- Dün Türk mali piyasaları sessiz yurtdışına paralel dar bantta salındı. Günlerdir sakin bir seyir izleyen, zayıf pozisyonlanmanın da etkisi ile 5,95 – 6,13 geniş bandının ortalarında 6,05’lerde salınan USD/TRY kuru, TCMB kararı ardından 6,03’lü seviyelere kadar gerilese de, günü 6,07 seviyesinden tamamladı.
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