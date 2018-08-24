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"Fedakarlık, siyasi partiler ve milletvekillerinden başlamalı"

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"Fedakarlık, siyasi partiler ve milletvekillerinden başlamalı"
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin, çalışanların maaş ve haklarından kesinti yapmasını kabul etmediklerini, bundan sonraki süreçte her türlü eylem haklarını kullanacaklarını belirtti. 
Yazılı bir açıklama yapan Yeltekin, ekonomik krizin aşılmasına yönelik fedakarlığın, siyasi partiler ve milletvekillerinden başlaması gerektiğini kaydetti. 
Yapılan zamların, kira ve eğitim masraflarının, çalışanların ve emekçilerin “belini büktüğünü, sefalete sürüklediğini” savunan Yeltekin, bu şartlarda tasarruf yapmalarının mümkün olmadığını belirtti.

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