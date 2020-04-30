FED ve farmakoloji şirketi Gilead, piyasalara moral oldu

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar, dün günün ilk yarısında oldukça sakin bir seyir izledi.
- Sabah saatlerinde yaşanan sakin seyrin arkasında, gece geç saatlerde sonuçlanacak FED’in olağan toplantısına yönelik beklentiler bulunuyordu.
- Hatırlanacağı üzere, COVID-19’un ekonomik aktiviteye vermiş olduğu yıkıcı darbeyi bertaraf etmek adına FED, hızlı bir şekilde politika faizini %0,00-0,25 bandına çekmişti.
- Her ne kadar dün akşam sonuçlanan toplantıya yönelik bir faiz indirim kararı beklenmiyor olsa da, karar ardından mikrofon karşısına geçecek FED Başkanı Powell’ın basın toplantısı merakla takip edildi.
- 2008 küresel krizden bu yana, adeta ‘morfin bağımlısı’ olan piyasaları hiç üzmeyen FED’in, dün akşam da şapkadan tavşan çıkarması beklendi.
- Dün bu beklentilere paralel, sabah saatlerinde artık son 8 gündür alışık olduğumuz üzere psikoljik 7,00 seviyesinin hemen kıyısında işlem gören USD/TRY kuru, sakin ve yatay bir seyir izlerken, hisse senedi piyasaları ise küresel olumlu havaya dün de ayak uydurdu.
- Günün özellikle ikinci yarısında, Bloomberg’e göre, ABD farmakoloji şirketi Gilead’ın korona virüs ilaç çalışmalarına ilişkin olumlu sonuçlar aldığı yönündeki haber, piyasalara umut oldu.
- Öyle ki, ABD'de dün açıklanan 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları, adeta 2008 küresel kriz dönemine geri gidercesine %4,8 ile beklentlilerin de ötesinde daraldı.
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