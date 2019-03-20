FED toplantısı bekleniyor. Destekleyici duruşun süreceği inanışı ile piyasalar olumlu

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.



İngiltere’de dün açıklanan işsizlik oranı %3,9 ile rekor düşük seviyeye gerileyerek , son günlerde artan belirsizlik ardından Sterlin’e bir miktar destek verdi. Hatırlanacağı üzere, AB ile Başbakan May’in mutabakata vardığı Brexit taslağı, 15 Ocak ve 12 Mart tarihinde ilk kez reddedilmişti . Parlamento sözcüsü Bercow, iki kez reddedilmiş çıkış anlaşmasını üçüncü bir oylamaya sunmayacağına hükmetti . AB ise Brexit’in ertelenmesi için, İngiltere’nin yeni bir anlaşmanın nasıl yapılacağına ilişkin bir plan ortaya koymasını istiyor

dün açıklanan , son günlerde artan belirsizlik ardından Sterlin’e bir miktar destek verdi. Hatırlanacağı üzere, AB ile Başbakan May’in mutabakata vardığı . Parlamento sözcüsü Bercow, . AB ise Brexit’in ertelenmesi için, İngiltere’nin yeni bir anlaşmanın nasıl yapılacağına ilişkin bir plan ortaya koymasını istiyor Gelişmeler karşısında 1,32 seviyesinin altında gerileyen GBP/USD paritesi, 1975’li yıllardan bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik verisine paralel toparlayarak 1,3250-1,33 bandında dengelendi

verisine paralel toparlayarak 1,3250-1,33 bandında dengelendi Yurtdışından devam edersek, dün başlayan ve bugün sonuçlanacak olağan FED FOMC (Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi) toplantısı öncesinde, doların halen daha güç kazanamadığını görüyoruz. Piyasaların risksiz faiz oranı olarak gördükleri 10 yıllık devlet tahvil getirisi 2019’un en düşük seviyesinin kıyısında işlem görürken, Amerikan dolarının da cazibesini azalttı Akşam saatlerinde açıklanacak FED toplantısında faiz oranlarının sabit bırakılması kesin olarak görülürken, üyelerin ekonomik projeksiyon güncellemeleri ve beraberinde Başkan Powell’in yapacağı açıklamalar takip edilecek. Piyasa beklentileri arasında 2019 yılı faiz artırım projeksiyonları düşürülmesi beklentisi hakim

(Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi) toplantısı öncesinde, doların halen daha güç kazanamadığını görüyoruz. Piyasaların risksiz faiz oranı olarak gördükleri 10 yıllık devlet tahvil getirisi 2019’un en düşük seviyesinin kıyısında işlem görürken, Amerikan dolarının da cazibesini azalttı Akşam saatlerinde açıklanacak faiz oranlarının sabit bırakılması kesin olarak görülürken, takip edilecek. Piyasa beklentileri arasında beklentisi hakim Faiz kararı kadar, bilanço daraltması (piyasadan dolar çekerek likidite koşullarını nasıl yöneteceği) da önemle takip edilecek. Hatırlanacağı üzere, küresel büyüyememe endişeleri, şahin görünümlü FED’in bir anda güvercin bir görünüme geçmesine neden olmuştu

(piyasadan dolar çekerek likidite koşullarını nasıl yöneteceği) da önemle takip edilecek. Hatırlanacağı üzere, geçmesine neden olmuştu İçerde ise seçimlere günler kala alışılmadık bir sakinlik yaşandığının söylemeden geçemeyeceğiz. USD/TL kuru aşağıda 200 günlük hareketli basit ortalamaların (SMA) geçtiği 5 ,4535 ile 5,4880 seviyesi arasında günlerdir sıkıştı .

söylemeden geçemeyeceğiz. aşağıda 200 günlük hareketli basit ortalamaların (SMA) geçtiği 5 . Volatilitenin düşmesi (bakınız grafik) sevindirici bir gelişme olsa da, yükseliş yönünde enerji mi birikiyor sorusunu da akıllara getiriyor. Düşen volatilitenin, döviz açık pozisyonlar hedge etmek için fırsat sunacağını düşünüyoruz . Aşağıda (hareketli ve her gün değişen) 200 günlük SMA altında kapanış görmeden, yukarda 5,5450 seviyesini hedefliyoruz

. Aşağıda (hareketli ve her gün değişen) 200 günlük SMA altında kapanış görmeden, yukarda 5,5450 seviyesini hedefliyoruz İçerde Hazine ihaleleri sorunsuz atlatılırken, ayrıca dün, Hazine’nin Nisan 2029 vadeli dolar cinsi tahvilin ihracına çıktığı haberine de rastladık. Getirinin %7,2 civarında olduğunu görüyoruz. Okuduğumuz diğer ilginç bir haber ise, Türkiye Varlık Fonu’nun geçtiğimiz hafta 2 yıl vadeli 1 milyar euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı oldu

haberine de rastladık. Getirinin %7,2 civarında olduğunu görüyoruz. Okuduğumuz diğer ilginç bir haber ise, Türkiye Varlık Fonu’nun geçtiğimiz hafta 2 yıl vadeli 1 milyar euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı oldu Yeni gün başlangıcında, FED toplantısı öncesinde, küresel hava ılımlı . FED’in piyasaları destekleyeceği yönünde beklenti, yumuşak havayı anlatıyor. EUR/USD 1,1350 ; GBP/USD 1,3250 seviyelerinde, USD/TRY kuru ise 5,4750 ile günü karşılıyor

. FED’in piyasaları destekleyeceği yönünde beklenti, yumuşak havayı anlatıyor. EUR/USD 1,1350 ; GBP/USD 1,3250 seviyelerinde, USD/TRY kuru ise 5,4750 ile günü karşılıyor ABD borsaları iki günlük yükselişine dün akşam ara verirken, sabah saatlerinde Asya piyasalarında göreceli karmaşık / yataya yakın bir seyir var. Gösterge endeks Tokyo borsası ufak kazanımlar kaydederken, Şangay borsası ise satıcılı tarafta

var. Gösterge endeks Tokyo borsası ufak kazanımlar kaydederken, Şangay borsası ise satıcılı tarafta Mali piyasaların gündeminde, bugün sabah saatlerinde açıklanacak Almanya ÜFE ve İngiltere TÜFE verisi takip edilebilir



USD/TRY kurunda 1 ay vadeli oynaklık



Ağustos 2018’de yaşanan kur şoku / atağı ile volatilitenin korkunç seviyelere çıkması ardından TCMB’nin politika tepkisi vermesi ile (artırılan faiz oranları) sakinliğin yeniden sağlandığını görüyoruz. Aşağıdaki kırmızı çizgi, TCMB’nin de kırmızı çizgisi. Ne zaman ki oynaklık kırmızı çizgiyi aşsa, TCMB’nin politika tepkisi verdiğini not etmek gerekiyor. Volatilitenin 20 seviyesinin altına gelerek sakinlemesi, kur cephesinde de adeta yaprak kıpırdamıyor söylemini anlatıyor. Düşen volatilitenin, yatırımcılar tarafından riskli ve açık pozisyonları hedge etmek için kollanması gerektiğini düşünüyoruz





Kaynak: Reuters





GBP/USD



Brexit prangalarından henüz tam olarak kurtulamayan İngiltere’de, dün açıklanan işsizlik oranı 1975’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İngiltere verileri enflasyonun henüz tehdit oluşturmadığı, ortalama kazançların ise aşırı bir baskı yaratmasa da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Büyüme tarafında ise, PMI verisinin, büyüme ile daralmanın ayrıştığı kritik eşik olan 50 seviyesine doğru yönelmeye devam ettiğini görüyoruz.

