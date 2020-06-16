FED: Kiminle aşık attığını bileceksin!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Piyasaları hiç üzmeyen FED, yine şapkadan tavşan çıkarmış. Biz önce dün kısaca neler olmuş bir ona bakalım, sonra FED’i yorumlayalım. Günaydın...
- Geçen haftanın ikinci yarısını piyasalar, önde gelen kurum ve kuruluşlardan gelen moral bozucu büyüme ve işsizlik beklentilerine, risk iştahını baltalayan petrol cephesindeki gelişmeler de eklenince, satıcılı tamamladı. Hatta ilk etapta, hisse senedi piyasalarında kar satışı olarak yorumlanan bu hareket, FED toplantısı ardından panik satışlarına döndü.
- Yeni haftanın ilk iş gününü karşılayan Asya piyasalarında, gerek geçen haftadan sarkan olumusuz hava, gerekse de virüsle ilgili ‘ikinci dalga’ endişeleri, %3-4 civarında düşüşlere neden olurken, kaçınılmaz olarak olumsuz hava Avrupa endekslerine de sirayet etti.
- Türk mali piyasaları ise, yabancı yatırımcı eksikliği ile dünyadan daha kopuk bir seyir izlemeye dün de devam etti.
- Kendi iç dinamikleri ile hareket eden BIST100 endeksi, Asya ve Avrupa borsalarının sert satışlara sahne olduğu dünkü günü sadece %0,25 düşüşle tamamlarken, USD/TRY kuru kritik bir direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6,84-6,85 seviyesini test etti.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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