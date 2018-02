FED'in yeni başkanı piyasaların havasını bozdu

Dün ilk kez FED Başkanı sıfatı ile Temsilciler Meclisinde konuşma yapan Jerome Powell, piyasaların parti havasını bir nebze de olsun bozdu

Dün ilk kez FED Başkanı sıfatı ile Temsilciler Meclisinde konuşma yapan Jerome Powell, piyasaların parti havasını bir nebze de olsun bozdu. Her ne kadar toplantı öncesinde FED’in bir önceki başkanı Yellen’in çizgisinden gitmesine piyasalar yüksek ihtimal verseler de, dün bültenimizde, irrasyonel bir coşku içerisinde olan piyasalara “ayağınızı denk alın” minvalinde, beklenenden daha da şahin bir üslup ile seslenebileceğine ihtimal vermiştik. Bu argümanımızın arkasında yatan dayanak ise, daha 1 hafta önce FED’in yetkili organı olan FOMC’nin bir önceki toplantısının tutanaklarında ortaya çıkan ilave faiz artırma ihtiyacını ön plana çıkarmıştık. Her ne kadar Powell, dün akşam faizlerde kademeli artırım tutumunda değişiklik olmadığına işaret etse de, ekonomik büyümenin güçlendiğini ifade etmesi ve bunun yanına, piyasadaki satış baskısının faiz artırımına engel olmadığını belirtmesi kayda değer açıklamalar olarak not edildi. FED’in enflasyonun emin adımlarla % 2 seviyesine doğru ilerlediğine inandıkları söylemesi ile, 2018 yılında faizlerin 4 kez artırılabilme ihtimali yeniden güç kazandı. Haliyle, umursamaz bir modda olan küresel piyasalar, ilk konuşmasında beklediklerinden daha da şahin bir Başkan karşılarında bulunca, hisse senetleri geceyi % 1’in üzerinde satıcılı tamamlarken, dolar ise genele yayılan değer kazancı ile günün kazananı oldu. ABD dolarının kendisinden sonra gelen 6 para birimine göre değerini ölçen sepet kur, son 3 haftanın en yüksek seviyesine yükselirken, ABD tahvil faizlerinin de % 2,85 seviyesinden % 2,92’ye yeniden yükselmesi, içerde de USD/TL kuruna sert bir satış getirdi. Dün orta vadeli beklentilerimizi içeren USD/TL grafiğinde, uzun bir süredir 3,7160 – 3,85 aralığında yaşanan sıkışmanın teknik bir bakış açısı ile bandın üst tarafını yeniden zorlama ihtimalinin arttığını paylaşmıştık. Nitekim, 3,7830 seviyesinden destek bulan USD/TL kuru, ilk etapta 3,7950 devamında ise 3,82 seviyesinin kıyısına kadar adeta Powell ile fırladı. Piyasaların vurdumduymaz havasına FED’in çiçeği burnunda Başkanı ilk konuşmasında amiyane tabir ile dikkatli olun bağlamında inceden “ayar verdi”.



Powell etkisi ile dün hisse senedi piyasaları günü Avrupa’dan Amerika’ya ekside tamamlayarak kapattıklarını görüyoruz. Sabah saatlerinde Asya piyasalarına da satıcılı hava uzanmış. Ayın son işlem gününü, günün ilk yarısında Türkiye’de açıklanacak dış ticaret rakamları, Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi TÜFE enflasyonu; günün ikinci yarısında ise ABD’de açıklanacak büyüme verileri ile tamamlayacağız.



EUR/USD paritesinde 1,22 seviyesinin geçilmesi ile aşağıda 1,1920 seviyesinin (formasyon hedefi) potaya gireceğini düşünüyoruz



Dün Powell'in açıklamaları bir tarafta, son 17 yılın zirvesine çıkan ABD tüketici güveni diğer tarafta, Avrupa’nın gösterge ekonomisi olan Almanya’dan gelen zayıf enflasyon verisi bir diğer taraftan eklenince, EUR/USD paritesinin 1,22’nin diplerine kadar gevşediğini görüyoruz. Paritenin özellikle, 1,2520 – 1,2555 aralığından 3 kez reddedilmesi ardından teknik görünüm bir miktar daha şekillendi. Özelikle, 1,22 seviyesinin altında gecelik kapanış yapabilmesi durumunda, aşağı yönlü hareketin hızlanacağı ve formasyonun hedefinin 1,1920 olacağını düşünüyoruz. 1,22’nin altında gecelik kapanış görmeden acele hamle yapılması “false break” tuzağına düşmemize neden olabilir.