FED'den oyun değiştirici hamle: 'Sonsuz' likidite

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Dün, son aylarda olduğu üzere, virüs krizi ile hop oturan hop kalkan piyasaların imdadına bir kez daha “amiral gemi” yetişti.
- FED, sınırsız niceliksel gevşemeye gideceğini açıklarken, piyasalarda var olan yangının üzerine “sonsuz” tahvil alımı ile giderek ateşi düşürebileceğini açıkladı.
- Takdir edersiniz ki, karanlık günlerin kralı, dolar otoritesinden gelen bu yeni ve sonsuz hamle, piyasalarda yankı buldu.
- Her ne kadar şu anda likidite virüsün aşısı olmasa da, dün günün ilerleyen saatlerinde piyasa fiyatlamasına neden olduğunu söylemek gerekiyor.
- Sınırsız niceliksel gevşeme haberi, kendisini kıymetli metal fiyatlarında gösterdi. Altının ons fiyatı günlük bazda %6 artışla 1,575 dolar seviyesini test ederken, gümüş ise %11 artışla 14 dolara yükseldi. Emtia cephesinde yükseliş sürebileceğini, suların çekilmesi ile hareketin ivme kazanacağını düşünüyoruz.
- Dün gün içinde 6,61 seviyesine varan bir yükseliş kaydeden USD/TRY kuru, FED hamlesi ardından bu sabah 6,50 seviyesinin altına geriledi. Takdir edersiniz ki, bollaşan bir malın (metanın) fiyatı düşer.
- Otoriteler sınırları zorlayarak ekonomik aktivitenin çökmesini engellemeye çalışırken, küresel arz şokunun küresel talep şokuna dönüştüğü bir ortamda, henüz dip seviyelerin görüldüğünü söylemek de pek kolay değil. Ekonomiler ani duruş riski ile karı karşıya kalmasına paralel IMF’den 2020 için küresel resesyon uyarısı geldi.
- Doların değer kaybettiği, metal fiyatlarının yürüdüğü, gelişmekte olan ülke para birimlerinin toparladığı dünkü günde, petrolü de göz ardı etmemek gerekiyor. ABD ile Suudi Arabistan, petrol fiyatlarına istikrar getirmek adına işbirliği yapacaklarını açıklamasına paralel Brent cinsi petrolün varil fiyatı %4 artışla 28 dolar seviyesine toparladı.
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