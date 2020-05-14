FED Başkanı Powell'den ekonomi için uyarı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar, virüsle mücadele kapsamında ülkelerin uyguladığı tedbir ve izolasyonların erken gevşetildiği gerekçesi ile temkinli başladığı günü olumsuz tamamlandı.
- Gün içeriside, gözler FED Başkanı Powell'in konuşmasını takip etti. Bir tarafta ABD’de açıklanan enflasyonun tarihi düşük seviyelere gerilemesi, öte yandan Başkan Trump'ın negatif faiz talebini FED yetkililerinin ne ölçüde değerlendireceği merak edildi.
- Günün büyük bir bölümünün temkinli hatta hafif satıcılı tamamlanması ardından, FED Başkanı Powell'in konuşması havayı tamamen olumsuza çevirdi. Powell’ın açıklamaları karamsar tonda olunca, piyasaların beklediği toparlanma umutlarını da adeta suya düştü.
- Powell, her ne kadar ilave bir mali destek gerekebileceği ihtimalini tamamen dışlamasa da, negatif faiz tartışmalarını şimdilik etkisi henüz kanıtlanmış değil diyerek elinin tersi ile itti. Ucuz ve bol paradan beslenen Amerikan hisse senedi piyasaları, geceyi %2 civarında kayıpla tamamladı.
- Türk mali piyasaları dün günü, yurtdışı piyasaların aksine, daha dengeli, yatay ve sakin bir seyirle tamamladı.
- USD/TRY kuru, tüm zamanların zirvesini bir kademe daha yukarı taşıdıktan sonra başlayan düzeltme sürecinde ilk destek seviyesi etrafındaki hareket dün de devam etti. Teknik manada, 6,9750 seviyesinin geçilmesi ile 6,7950 seviyesinin ikinci durak noktası olacağını düşünüyoruz (bakınız grafik).
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