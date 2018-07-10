Farklı yatırım araçlarına ilgiyi artırmak istiyoruz

Turkish Bank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, “Ada’da sermaye piyasasının gelişmesini, mevduat dışındaki farklı yatırım araçlarına ilgiyi artırmayı ve yaygınlaştırmayı istiyoruz’ dedi

Türk Bankası ve Turkish Yatırım tarafından ülkemizde ekonomik ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla düzenlenen, ‘Küresel Piyasalar ve Seçim Sonrası Türkiye Ekonomisi’ başlıklı ekonomi sohbetleri etkinliği ülkemizdeki yatırım sahipleri ve iş çevrelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Golden Tulip Lefkoşa Otel’de açılış kokteyl ile başlayan etkinlik Turkish Bank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ve Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif’in açılış konuşmaları ile devam etti. Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevilisi, Ekonomist Murat Sağman ve Turkish Yatırım A.Ş Genel Müdürü Serkan Sayar’ın yaptığı sunumlar davetliler tarafından oldukça ilgi gördü.

Sunumlar sonrasında katılımcıların küresel piyasalar ve seçim sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin soruları yanıtlandı ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin Kuzey Kıbrıs’a yansımaları tartışıldı.

Bir soru üzerine söz alan TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, Kıbrıslı yatırımcıların Türkiye’de yapacakları yatırımlar için TurkishBank Group bünyesindeki Kurumsal Finansman bölümünün her türlü soruya cevap vererek hizmet sunduğunu belirtti ve TurkishBank Group’un Türkiye’de kurumsal finansman alanında ilk 3 banka arasında yer aldığını ifade etti.

Hakan Börteçene ‘Kıbrıs’ın bankası olmamız nedeniyle Kıbrıslı müşterilerimize Türkiye’de de özel önem veriyoruz ve finansal alanda severek hizmet veriyoruz. Bu bizim boynumuzun borcudur. TurkishBank Group olarak ortaya çıkan fırsatların doğru değerlendirilmesinde Kıbrıslı yatırımcılara hizmet vermekten memnuniyet duyarız. Ada’da ise sermaye piyasasının gelişmesini, mevduat dışındaki farklı yatırım araçlarına ilgiyi artırmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz’ dedi.

Etkinlik sırasında görüşlerini ifade eden Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ise Kıbrıslı Türkler neredeyse Türk Bankası’nın ve TurkishBank Group’un orada olduğunu söyledi. Erhan Raif, ‘117 yıllık bir banka olarak 45 yıldır Londra’da; yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de hizmet veriyoruz. Kıbrıslı Türkler neredeyse biz de oradayız. Biz Kıbrıs’tan çıktık ve Kıbrıs için varız. Bankamız KKTC, Türkiye, ve İngiltere olmak üzere 3 ülkede tüm imkan ve kabiliyetleriyle her türlü finansal desteği müşterilerine sunmaktan büyük gurur duymaktadır’ ifadelerini kullandı.

Turkish Yatırım A.Ş Genel Müdürü Serkan Sayar ise yaptığı sunumda ‘Yatırımları doğru ve dağıtılarak değerlendirmek gerekir. Mevduat dışındaki sermaye piyasasının farklı ve çeşitli ürünlerine yönelmek yatırım risklerini azaltır’ yorumunda bulundu.

Serkan Sayar sunumuna Turkish Yatırım A.Ş ürün gamının tanıtımı ile devam ederek, Sermaye Getirili Menkul Kıymet, Yatırım Fonları, Kurumsal Finansman ve Türev İşlemler konusunda yatırımcıları bilgilendirdi.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki yatırım fırsatlarının artacağına dikkat çeken ekonomist Murat Sağman ise davetlilerin bir sorusunu yanıtlarken ‘Türkiye dünyanın gelişmiş ülkelerindeki yatırımcıları çekme potansiyelini koruyacaktır. Çünkü gelişmiş ülkelerde şu anda sıfır faiz ya da negatif faiz uygulanıyor’ dedi. Sağman, Türkiye’nin dış borçlarının iddia edildiği gibi ‘çevrilemez’ bir noktada olmadığını ve piyasalara verilecek güven ve planlama neticesinde Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarını rahatlıkla aşabileceğini sözlerine ekledi.

Türk Bankası’ndan yapılan açıklamada ‘Ekonomi Sohbetleri’ etkinliğinin belirli periyot ve farklı konularda sürdürüleceği bildirildi.