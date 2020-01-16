Faizin en az 100 baz puan daha düşürülmesini bekleniyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Yaklaşık 18 aydır devam eden ticaret savaşları veya daha doğru bir tabirle hegemonya (güç) savaşında ilk etap imzalar tamamlandı. ABD ve Çin ilk faz anlaşmaya dün imza koyarken, ABD borsaları geceyi tüm zamanların zirvesinde tamamladı.
- Anlaşmanın detaylarında Çin önümüzdeki iki yılda 200 milyar dolar ABD mal ve hizmeti alımı gerçekleştirecek. Çin yönetiminin, fikri mülkiyet konularında daha fazla aksiyon almasını da hedefleniyor.
- Başkan Trump, anlaşmayı överken, tarifelerin kaldırması için ikinci faz anlaşmayı bekleyeceklerini aksi takdirde müzakere kozlarını kaybedeceklerini ima etti. Başkan Trump’ın bu keskin müzakere taktikleri için “The Art of the Deal” (Anlaşma Sanatı) adlı kitabını okumasını tavsiye ediyoruz!
- ABD borsaları geceyi ‘yukarı daha da yukarı’ marşı ile tamamlarken, sabah saatlerinde Pasifiğin diğer ucunda karmaşık bir müzik çalıyor. Asya piyasalarında temel hisse senedi endeksleri yatay, Şangay borsası ise düşüş eğilimli bir seyir izliyor. Finansal piyasalar ilk faz anlaşma ardından zorlu meselelerin çözüme kavuşturulmadan muallak kalmasıyla temkinli tarafta işlem görmeyi tercih etmiş.
- Riskler azalır, enflasyon düşerse, faiz de düşer
Her ülkenin CDS primleri, o ülkenin aslında kredibilitesinin göstergesi, borçlanma faizinin aynası; yabancı nezdinde ise o ülkenin risk algısıdır. Türkiye’nin 5 yıl vadeli risk priminin 2018 Ağustos ayında 600 seviyesine dayanması ardından dün 248 seviyesine kadar geriledi. CDS primlere paralel, 2 yıl vadeli tahvil faizi de %10,33 seviyesine gerileyerek 2016 sonundan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Risk primi düşer, enflasyon da düşerse, faizler de düşer!
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni