Başbakan Erhürman’ın önceki gün yaptığı “TL’den çıkmayı düşünebiliriz” şeklindeki açıklaması, Türkiye medyasında geniş yankı uyandırdı. Erhürman bunun üzerine “Sözlerim yanlış yansıtıldı” açıklamasını yaptı

EURO’ya geçiş zor

Başbakan Erhürman’ın önceki gün yaptığı “TL’den çıkmayı düşünebiliriz” şeklindeki açıklaması, Türkiye medyasında geniş yankı uyandırdı. Erhürman bunun üzerine “Sözlerim yanlış yansıtıldı” açıklamasını yaptı.

Erhürman, “Uzmanlar, ‘eğer Euro’ya geçilirse, TC aktarımının TL üzerinden olduğu takdirde dövizdeki yükselme KKTC’ye aktarılan kaynağın değerini düşürecek ve açık ortaya çıkacak’ diyor. Bu durumda Euro’ya geçiş de kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor” şeklinde konuştu.

UBP Milletvekili Tatar ise TL’den başka para kullanılamayacağını söyleyerek,

“Bütçenin yüzde 30’unu TC karşılıyor. KKTC bütçesinden yılda 3 milyar TL ödeme yapılıyor. Devletten 70 bin çek çıktığını hesap edersek devletin kaybı 600 milyon lira olacak. Bunun finansmanı nasıl olacak?” dedi.

Maliye Eski Bakanı Birikim Özgür de, ekonomik krizden çıkışın formüllerini anlattı. Özgür, sıcak para ve daha güçlü sistem için hükümetin kolları sıvaması ve bürokrasinin haftanın 7 günü reformlar için çalışması gerektiğini vurguladı.

Dolar 4.85’e Euro 5.67’ye, Sterlin ise 6. 50’ye fırladı

Döviz kabusu

Dolar ve euroda yeni zirveler görülmeye devam ediyor.

Bankalararası piyasada yükselişini sürdüren dolar/TL 4,9290 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Rekor seviyeyi görmesi sonrasında dolar 4,85'in altına kadar geriledi.

Euro/TL de 5,7608 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro daha sonra 5,67'li seviyelere indi.

Sterlin ise 6. 50’ye yükseldi.

Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek olası adımları takip ediyor. Merkez'in Türk Lirası'nda görülen sert değer kaybına karşı nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Merkez Bankası olağan toplantısını 7 Haziran'da yapacak.

Kıbrıslı Türkler, Güney’deki bankalara yöneldi

Kıbrıslı Türkler, Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesiyle birlikte Güney Kıbrıs'taki bankalarda Euro hesabı açmaya yöneldi

Türk Lirasının değer kaybetmesinin, Kıbrıslı Türkleri Güney Kıbrıs’a yönelttiği iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Kıbrıslı Tükler Burada Hesap Açmak İstiyor- Türk Lirasının Değer Kaybetmesi Kıbrıslı Türkleri Özgür Bölgelere İtiyor” başlıklı manşet haberinde, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesinden ötürü, Kıbrıslı Türkler için Kuzey Kıbrıs’taki durumun hızla kötüye gitmekte olduğunu yazdı.

Kıbrıs Türk sendikal örgütlerinin, acil tedbirler alınmasını, aynı zamanda ekonomi konusunda daha sağlıklı bir yaklaşım benimsenmesini istediklerini kaydeden gazete, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz ay yüzde 15 arttığını, öte yandan sağlık hizmetlerinin fiyatlarının da iki katına çıktığını belirtti.

Türk ekonomisindeki dengesizliğin ve Kuzey Kıbrıs’ın da buna doğrudan bağlı olmasının, ortalama bir Kıbrıslı Türk’ü, malını mülkünü garantiye almak için Güney Kıbrıs’a yöneltmekte olduğunu öne süren gazete, kurtarılabilecek olan her şeyi kurtarmak için en basit ve kolay çözümün, Güney Kıbrıs’taki bir bankada hesap açmaktan başka bir şey olmadığını savundu.

Gazete, bundan ötürü, son günlerde Güney Kıbrıs’ta Euro hesabı açma işlemlerine ilişkin olarak, Kıbrıslı Türklerin bankalara yöneltmekte olduğu soruların arttığını belirtti.

Ortalama Kıbrıslı Türklerin ekonomik çıkmazda olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki mağazalara gidişlerinin de azaldığını savunan gazete, Kıbrıslı Türklerin AB tarafından kontrol edilmekte olan bankalarda bulunan Euro hesaplarının muhtemelen daha güvenli olduğunu düşünerek, mevduatlarını Gazete Güney Kıbrıs’a taşıma ihtimalini araştırmakta olduklarını iddia etti.

Kuzey Kıbrıs hükümetinin, “Türk lirasının çöküşünün etkileriyle baş etmek için” çözümler aramakta olduğunu da yazdı.