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Euro'ya geçişe ışık tutacak bir çalışma

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“Optimum Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Euro Kullanımı Üzerine Bir Araştırma “ kitap bölümü olarak Cambridge International Academic'de yıl içerisinde yayınlanacak

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Euro'ya geçişe ışık tutacak bir çalışma
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Asbank Gönyeli Şube Müdürü ve Lefke Avrupa Üniversitesi doktora öğrencisi Şükrü Umarbeyli ve Lefke Avrupa Üniversitesi doktora öğrencisi Uğur Avcılar, Lefke Avrupa Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli ile uzun zamandır sürdürdükleri “Optimum Para Alanı Teorisi Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Euro Kullanımı Üzerine Bir Araştırma “ konulu makalelerini ICOAEF’18 Konferansında yaptıkları sunum ile makale özet kitapçığında yayınlattıktan sonra 2019 yılı içinde Cambridge International Academics ile Glasstree Academic publishing yayınevleri tarafından kitap bölümü olarak yayınlanmaya kabul edildi.

Bu kitap bölümünde Kuzey Kıbrıs’ın ilerleyen bir zamanda Euro para birimine geçişi olması durumunda geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu süreçte nelerin yapılması gerektiği gerek devletin makroekonomik politikaları gerekse de dövizdeki dalgalanmaların optimum para alanı teorisi çerçevesinde kontrol altına alınması durumlarını içermekte.

Gündemde olan stabil para birimine geçiş tartışmalarına da ışık tutabilecek niteliklerde bir çalışma.

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