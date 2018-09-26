banner107
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
26 0
9 ay sonra, yeniden doğdular
9 ay sonra, yeniden doğdular
227 0
İddialılar galibiyetle başladı
İddialılar galibiyetle başladı
128 0
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
Yalova, Çatalköy'de / Karşıyaka, Hamitköy'de
214 0
İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
İnsan vücudunun şaşırtıcı gerçekleri!
37 0
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
88 0
İddialılar hızlı başladı
İddialılar hızlı başladı
299 0
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
36 0
banner82
banner147

Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı

banner27

KTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Merkez Kooperatifi Ltd., Gönyeli’de yeni binaya taşındı.

Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
banner192

 

 
Genel başkan Kemal Altuncuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni binanın Gönyeli Atatürk Caddesi Gemlik Apartmanı No:1 adresinde olduğunu belirtti.
Açıklamasında; esnafa, yıllık yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı sağladıklarını anımsatan Altuncuoğlu, 50 bin TL kredi alan esnafın 3 yılda toplam 56 bin TL, 100 bin TL kredi alan esnafın ise 5 yılda toplam 125 bin TL ödeyeceğini ifade etti.
Altuncuoğlu, kredi kullanmak isteyen esnafı Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’ne davet etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.