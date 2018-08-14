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Esnafa 100 bin TL kredi a imkanı

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Esnafa 100 bin TL kredi a imkanı
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Esnafa, yıllık yüzde 4-5 faizle 5 yıl vadeli 100 bin TL’ye kadar kredi alma imkanı sağlanıyor.

Kredi kullanmak isteyen esnafın Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’ne müracaat etmesi gerekiyor.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, söz konusu kredinin, Halk Bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Birliği işbirliğinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği verileceğini belirtti. Altuncuoğlu, faiz farkının Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacağını kaydetti.
Bu krediyi “can suyu” olarak nitelendiren Altuncuoğlu, söz konusu kredilerin Türkiye’de de esnafa verildiğini hatırlattı.
 

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