‘Esnaf Güç Kredisi’ ile esnafın yüzü gülecek

Yaşanmakta olan sıkıntılı dönemde esnafın ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştiren Near East Bank, esnafın hayatını kolaylaştırmak için Esnaf Güç Kredi’sini kullanıma sundu.

Near East Bank COVID-19 salgınıyla mücadelede esnaf ve zanaatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği ‘ Esnaf Güç Kredisi’ ile işletmelere yapacakları tüm çek, personel maaşı, kira, stok vb. ödemeler için düşük maliyetli destek imkanı sunuyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile fark yaratan Near East Bank, sunduğu finansal çözümlerle de esnafın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Near East Bank Esnaf Güç Kredisi, aylık %1.04’ten başlayan faiz oranı, 48 aya kadar vade seçeneği ve 3 aya kadar taksit eteleme seçeneği ile hayallerinize çözümler sunuyor.

“ Esnafa Çok Yönlü Hizmet ”

Esnafa çok yönlü bir hizmet paketi sunduklarına dikkat çeken Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “Near East Bank olarak esnafın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak finansal çözümler sunuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte esnafımızın yanında olmak üzere hazırladığımız Esnaf Güç Kredisi ile esnafımızın yüzünü güldürmeyi hedeflemekteyiz.” Dedi.

Near East Bank’ın sunduğu Esnaf Güç Kredisi için başvuru süreci 444 0 632 numaralı Çağrı Merkezi’mizden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından, İnternet Bankacılığından, Near East Mobil, Near East Facebook sayfasından, iletisim@neareastbank.com mail adresinden veya tüm şubelerden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Lha