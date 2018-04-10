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Erkman ile Kayalar Grubu güçlü işbirliğine gitti

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Erkman ile Kayalar Grubu güçlü işbirliğine gitti
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Ülkenin yatırımcı kuruluşlarından Erkman Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ŞemkaCo Ltd, Türkiye’nin güçlü kuruluşları arasında yer alan Kayalar Grubu ile işbirliği başlattı.

İki güçlü kuruluşun başlattıkları işbirliği çerçevesinde Kayalar Grubu tarafından üretilerek dünyanın 62 ülkesine ihracı yapılan Kas armatür, tesisat, inşaat ve sanayi ürünlerine sektör çalışanları için tanıtım semineri düzenlendi. Girne Ada BeachHotel’de dün öğleden sonra gerçekleşen seminer Erkman Grup CEO’su Salih Tunar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Seminer Kayalar Grubu Satış Pazarlama Müdürü Kenan Kalaycıoğlu ve Kayalar Grubu Ar-Ge Müdürü Ekram Çakır’ın sunumları ve katılımcıların sorularına verilen yanıtlarla tamamlandı.

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen seminer sonunda konuşmacılar ve semineri izleyenler birlikte anı fotoğrafı çekti.

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