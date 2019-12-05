Enflasyonda tek hane dönemi bitti

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük borsa-para piyasası şöyle:
- TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu %0,38 ile beklentilerin bir miktar altında kaldı. Bu sonuçla birlikte, enflasyonda 2 ay süren tek hane devri de bitmiş oldu. Ekim ayında baz etkisinin de yardımı ile yıllık olarak %8,55’e gerileyen TÜFE enflasyonu, baz etkisinin terse dönmesi ile %10,56’ya yükseldi (bakınız grafik).
- Öte yandan, İngiltere’nin başkenti Londra’da dün tamamlanan NATO zirvesindeki gelişmelerin izlendiği Türk Mali piyasalarında, sakin ve göreceli yatay seyir korunmaya devam ediyor.
- NATO zirvesinde, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiğini görüyoruz. Görüşme sonrası olumlu açıklamalar yapan Başkan Trump, TL ve TL cinsi varlıklarda ise ilave bir alım isteğini tetikleyemedi.
- Barış Pınarı harekatına destek isteyen ve YPG’nin terör örgütü olduğunun NATO şemsiyesince de kabul görmesini talep eden Ankara, NATO'nun Polonya ve Baltık ülkeleri savunma planını onaylamayı red edeceği söylemişti. Okuduğumuz raporlara göre, Ankara red talebinde vazgeçmiş.
- NATO zirvesini ABD-Türkiye ilişkileri kapsamında izleyen Türk mali piyasaları, dün göreceli olarak yatay bir seyir izledi. Türk Lirası, dolar karşısında dün de gün boyu 5,75 seviyesi etrafında salınırken, gösterge 2 yıl vadeli tahvil 10 baz puan gerileyerek %12,10 seviyesinde işlem gördü.
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