Enflasyonda rekor

Ülkede enflasyon oranı Kasım ayı itibarıyla son 9 yılda gelinen en yüksek noktaya, yüzde 16,2’ye ulaştı ve 2017 yılını ise yüzde 14,68’de kapattı. Bankaların gecikmiş alacakları ise yüzde 3,8 artışla 875 milyon TL’ye çıktı

KKTC bütçesinin 2017 mali yılında 2016’ya göre daha olumlu performans gösterdiği, 2016’da 20,9 milyon TL fazla veren bütçenin 2017’de 78,5 milyon TL fazla verdiği bildirildi.

2017 yılının tamamında elde edilen bütçe gelirlerinin önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterdiği, aynı dönemlerde giderler toplamındaki artışın yüzde 20 seviyelerinde gerçekleştiği açıklandı.

Son 10 yılda yerel gelirlerin bütçe giderlerini karşılama anlamında olumlu bir tablo ortaya çıktığı da kaydedildi.

KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanan, dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörüyle ilgili güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2017 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bülten yayımlandı.

Bültende, KKTC’deki 21 bankanın 233 şubede 3 bin 106 kişiyle hizmet verdiği, yıl sonu itibarıyla mevduat toplamında yüzde 27, brüt kredilerde yüzde 20 artış olduğu, 2017 yılsonu itibarıyla mevduat toplamındaki en büyük payın 15,4 milyar TL ile tasarruf mevduatı, krediler toplamındaki en büyük payın 8,4 milyar TL ile işletme kredilerinin olduğu da açıklandı.

Bankanın web sitesi http://www.mb.gov.ct.tr üzerinden yayımlanan bültende gelişmeler “KKTC Bankacılık Sektörü Gelişmeleri”, “KKTC Enflasyon Gelişmeleri” ve “KKTC Bütçe Gelişmeleri” olmak üzere 3 başlıkta aktarıldı.

“EN BÜYÜK PAY 15,4 MİLYAR TL İLE TASARRUF MEVDUATININ OLDU”

Buna göre, KKTC’deki bankacılık sektörü gelişmeleri şöyle ifade edildi:

“2017 yılı son çeyreği itibarıyla sektörde faaliyet gösteren 21 banka, 233 şube ve 3 bin 106 personelle hizmet vermeye devam etmektedir. 2017 yılsonu itibarıyla bankacılık sektörü aktif toplamı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış göstererek 26.115 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bir yıllık dönem içinde sektörün en önemli fon kaynağı olan mevduat toplamında yüzde 27, en önemli varlığı olan brüt kredilerde ise yüzde 20 artış yaşanmıştır. 2017 yılsonu itibarıyla mevduat toplamındaki en büyük pay 15,4 milyar TL ile tasarruf mevduatının olurken, krediler toplamındaki en büyük pay 8,4 milyar TL ile işletme kredilerinin olmuştur. Kredilerdeki artış hızının mevduat toplamındaki artış hızının gerisinde kalmasına bağlı olarak 2017 yılsonu itibarıyla mevduatın krediye dönüşüm oranı 2016 yılsonuna göre yaklaşık 4 puan gerileyerek yüzde 72,5 seviyesine düşmüştür. Son iki yıllık dönemde ise mevduatın krediye dönüşüm oranı 8 puanlık gerileme göstermiştir. Tahsili gecikmiş alacaklar ise bir yıllık dönemde yüzde 3,8 artış göstermiş 875 milyon TL’ye yükselmiştir. Tahsili gecikmiş alacaklar toplamındaki artış hızının kredilerdeki artış hızının çok gerisinde kalmasına bağlı olarak sektördeki donuk kredi oranı yüzde 5,72’ye gerilemiştir. 2017 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu, yasal sınır olan yüzde 10’un üzerinde, yüzde 17,3 olarak gerçekleşmiştir.”

“ENFLASYON ORANI SON 9 YILDA GELİNEN EN YÜKSEK NOKTAYA ULAŞTI”

Bültende, KKTC’deki enflasyon gelişmeleri ise şu şekilde aktarıldı:

“2017 yılı dördüncü çeyreği içinde, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tarafından hesaplanan, enflasyon oranı Kasım ayı itibarıyla son 9 yılda gelinen en yüksek noktaya, yüzde 16,2’ye ulaşmış, 2017 yılını ise yüzde 14,68 seviyesinde kapatmıştır. 2017 yılı içinde Türk Lirası’nın döviz kuru sepeti karşısında yaşadığı değer kaybı başta olmak üzere, ithal ürün fiyatlarındaki artışlar ve ülkemizdeki dolarizasyona bağlı olarak temel mal ve hizmetlerin bir kısmının yabancı para cinsinden fiyatlanması gibi unsurlarla birlikte tüketici fiyatlarında yukarı yönlü seyir yaşanması kaçınılmaz olmuştur.”

“BÜTÇE, 2017’DE 78,5 MİLYON TL FAZLA VERDİ”

KKTC’deki bütçe gelişmeleri ise şöyle değerlendirildi:

“2017 mali yılında KKTC Bütçesi 2016 yılına göre daha olumlu bir performans göstermiş ve 2016 yılında 20,9 milyon TL fazla veren bütçe, 2017 yılında 78,5 milyon TL fazla vermiştir. 2017 yılının tamamında elde dilen bütçe gelirleri önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterirken, aynı dönemlerde giderler toplamındaki artış yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları arasında vergi gelirleri ve alınan bağış, yardım, krediler kalemlerindeki artışlar sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 28 seviyesindeyken, vergi dışı gelirler toplamındaki artış yüzde 9 seviyesinde kalmıştır. Bütçe gelirlerinden T.C. yardım ve kredilerinin çıkarılması sonucu oluşan yerel gelirler toplamının bütçe giderlerini karşılama oranının son 10 yılda yüzde 69 seviyelerinden yüzde 83 seviyelerine geldiği görülmektedir. Yerel gelirler ile bütçe giderleri arasındaki açığın finansmanı için en önemli kaynak olan TC yardım ve krediler toplamının son 10 yıllık dönemde bütçe giderleri içindeki payı ise yüzde 30 seviyelerinden yüzde 18 seviyelerine gerilemiştir. Yerel gelirlerimizle bütçe giderlerini karşılama anlamında son 10 yıllık dönemde olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır ve bütçe giderlerinin yerel gelirler ile karşılanması bağlamında güçlü adımlar atılmaya devam edilmektedir.”