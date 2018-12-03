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Enflasyon zirveden düşüşe geçti

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Türk Lirası`ndaki değer kazancı, yavaşlayan iç talep, vergi indirimleri ve işlenmemiş gıdadaki kısmı düzeltmenin etkisiyle enflasyonun piyasa beklentisinin ötesinde gerilediğini belirten ekonomistler, 2019`un ikinci yarısında yüzde 20`nin altına düşüş bekliyor.

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Enflasyon zirveden düşüşe geçti
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Yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 seviyesine gerileyebileceğini tahmin  eden analistler, gelecek yıl baz etkisiyle yükselişe geçse de 2019'un ikinci  yarısında yüzde 20'nin altına ineceğini bildirdi.

"2019 YILINDA POLİTİKA FAİZİNDE İNDİRİM ALANI MEVCUT"

AA muhabirine enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde  bulunan Halk YatırımAraştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, kasım ayında  enflasyon verilerinden bekledikleri ılımlı sinyalleri aldıklarını belirtti.

Gerek vergi indirimleri gerekse de kurdaki değerlenme ve petrol  fiyatlarında hızlı geri çekilme sonrasında, hem üretici hem de tüketici  fiyatlarında aylık düşüşlerin söz konusu olduğunu ifade eden Tokalı, TÜFE yüzde  1,44'lük düşüş kaydederken, ÜFE'deki gerilemenin yüzde 2,53 ile daha belirgin  olduğuna dikkati çekti.

Tokalı, eylül sonunda 15,1 puana kadar ulaşan mal-hizmet yıllık  enflasyon farkının kasım sonunda 9,8 puana, ÜFE-TÜFE farkının da aynı dönemde  21,6 puandan 16,9 puana indiğini söyledi.

Kurdaki istikrar kazanma eğilimi ve petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir  göz önüne alındığında, enflasyon göstergeleri arasındaki farkın daralma  eğiliminin gelecek aylarda hız kazanarak tarihsel ortalamalarına uygun olarak  birbirine yaklaşabileceğini dile getiren Tokalı, şunları kaydetti:

"Vergi indirimlerinin geçici etkisi karşısında, kur ve petrol  fiyatlarının destekleyici görünümünü düşündüğümüzde, kasım sonunda yüzde 21,62'ye  inen yıllık enflasyonun bu yılı yüzde 21,5 civarında tamamlayabileceğini  düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın son tahminlerinde enflasyonyüzde 23,5 idi. 2019  sonuna ait yüzde 17,5'lik tahminimizi ise koruyoruz. Çekirdek enflasyondaki  düşüşün de belirgin olması enflasyon görünümü açısından destekleyici. Kritik 'C'  göstergesi kasım sonunda yüzde 24,34'ten yüzde 20,72'ye indi. Son enflasyon  verilerinden alınan ılımlı sinyallere karşın, para politikasının sıkı duruşunda  hemen bir gevşeme beklemiyoruz. Özellikle baz etkisi nedeniyle, yıllık  enflasyonun gelecek yılın ilk çeyreğinde düşüş trendini devam ettirmesi zor  görünüyor. Tahminimiz, yıllık enflasyonun bu dönemde yüzde 21-24 bandında  dalgalanabileceği yönünde. Ancak, vergi düzenlemelerine bağlı indirimlerin  ortadan kalktığında temel dinamiklerin seyri belirleyici olacak."

Tokalı, küresel likidite koşullarının gelişen ülkelere yöneliminin  sürmesi ve enflasyonda kalıcı düşüş sinyalleri alınması durumunda, 2019 yılında  politika faizinde indirim alanının mevcut olduğunu belirtti.

"MART YA DA NİSAN AYINDA TCMB FAİZ İNDİRİM SÜRECİNE GİRECEKTİR"

QNB Finaninvest Başekonomisti Burak Kanlı da değer kazanan kur, sert  bir biçimde yavaşlayan iç talep, vergi indirimleri ve işlenmemiş gıdadaki kısmı  düzeltmenin beklentilerin altında bir enflasyon verisinin ortaya çıkmasına yol  açtığını söyledi.

Özellikle dayanıklı tüketim malı enflasyonundaki düşüş ve işlenmemiş  gıda enflasyonunun yıllık bazda yüzde 35 gibi sürdürülemez bir seviyeden yüzde  28'e düşmüş olmasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Kanlı, yıllık enflasyonun  aralık ayında da düşerek, 2018'i yüzde 21'in altında bir rakamla kapatma  ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Kanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'da ise enflasyon ilk yarı yüzde 20'ler civarında dalgalandıktan  sonra ikinci yarıda baz etkilerinin devreye girmesiyle düşüş eğilimine girecek.  Merkez Bankası açısından, faizindirimlerinin gündeme geleceği dönemler  yaklaşıyor. Ancak bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Mart ya da nisan ayında  TCMB faiz indirim sürecine girecektir."

"KASIM AYINDA ENFLASYONUN AYLIK BAZDA GERİLEMESİ ENDEKS TARİHİNDE  İLK KEZ OLDU"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise kasım ayında  TÜFE'nin yüzde 1,44 azalış ile yüzde 0,66 azalış yönündeki konsensüs beklentiden  fazla bir düşüş gerçekleştirdiğini belirtti.

2003 yılı bazlı endeksin kasım ayları tarihsel ortalamasının yüzde  0,93 artışla bu yıl için lehte baz etkisi olduğuna işaret ettiğini söyleyen  Bürümcekçi, "Kasım ayında enflasyonun aylık bazda gerilemesi endeks tarihinde ilk  kez oldu." dedi.

Bürümcekçi, gıda fiyatları enflasyonunun belirgin azaltıcı yönde  katkıda bulunduğunu, gıda dışı diğer gruplarda kurlardaki gerileme ve vergi  indirimleri nedeniyle fiyat gerilemeleri veya düşük fiyat artışlarının  görülmesinin etkili olduğunu söyledi.

Enerji grubunda yüzde 0,71 azalış ile geçen yıla göre belirgin düşüş  izlendiğini ifade eden Bürümcekçi, "Vergi indiriminin geçerli olduğu ve kurlara  hassas olan gruplarda (mobilya, ev aletleri, araç satın alımı, telefon,  görsel-işitsel sistemler vb) fiyat düşüşleri gözlendi. Giyim fiyatları da geçen  yılın aynı ayından düşük artış gösterdiği izlendi. Böylece, yıllık TÜFE de önceki  ayki yüzde 25,24 seviyesindeki tarihi zirveden yüzde 21,62'ye düşüş gösterdi."  diye konuştu.

Ekonomist Bürümcekçi, gıda enflasyonunun işlenmemiş ve işlenmiş gıda  fiyatları kaynaklı gerilediğini belirtti.

TÜFE enflasyonun yılı yüzde 20-21 aralığına gerileyerek kapamasının  mümkün göründüğünü söyleyen Bürümcekçi, "Gelecek yıl başında vergi indirimlerinin  geri alınması ve ilk çeyrekte aleyhte olan baz etkisi ile yıllık enflasyonun ilk  yarıda yüzde 23-24 aralığına yükselmesi söz konusu olabilir. Temel eğilim  açısından izlenen göstergelerden, çekirdek enflasyon (C endeksi) yıllık bazda  3,62 puanlık azalışla yüzde 20,72'ye inerken, hizmet fiyatlarının yıllık artışı  ise yüzde 14,67 seviyesine hafif azalış gösterdi." değerlendirmesinde  bulundu.

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın bu ayki Para Politikası Kurulu  toplantısının 13 Aralık'ta gerçekleşeceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Enflasyonda gözlenen belirgin gerileme, kurlar ve akaryakıt  fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi ile iktisadi faaliyetin belirgin  yavaşlaması, bankanın üzerindeki faiz indirimi baskılarını artıracaktır. Sağlıklı  olan, TCMB'nin enflasyon gerçekleşmelerini ve bunların enflasyonbeklentilerine  etkisini takip etmeye devam etmesi, fiyatlama davranışlarında gözlenen belirgin  bozulma düzelmeden gevşeme yönünde hareket etmemesidir. Ancak, geçmiş deneyimler  büyüme üzerindeki risklerin arttığı durumlarda bankanın genellikle gevşeme  yönünde asimetrik davranabildiğini hatırlatmaktadır."

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