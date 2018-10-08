“Enflasyon ve döviz dalgalanmalarının bu yılın sonuna kadar sürebilecek"

Ekonomist Murat Sağman, yaklaşık 2 saatlik konferansta Türkiye’yi derinden etkileyen ekonomik krizin nedenlerini irdeleyerek, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline ilişkin bilgiler aktaran Sağman, kısa vadede yaşanan krizden çıkışın mümkün olamayacağını, enflasyon ve döviz dalgalanmalarının bu yılın sonuna kadar sürebileceğine işaret etti

Türkiye ve Dünya para piyasalarının ünlü ismi, ekonomist Murat Sağman son dönemde Türkiye ve KKTC’ni derinden etkileyen döviz, faiz, piyasalar ve fırsatlar konusuna ışık tuttu.

Nova Bank’ın düzenlediği ve ekonomist Murat Sağman’ın sunumuyla içinde bulunduğumuz dönemin sıcak gündemi “Döviz, Faiz, Piyasalar ve Fırsatlar ” ana temalı konferans Golden Tulip Otel’de hafta sonu KKTC Merkez Bankası, Bankalar Birliği temsilcileri, banka ve finans kuruluşları yöneticileri, ekonomistler, akademisyenler ve iş insanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Konferans’ın açılışında konuşan NovaBank Genel Müdürü Bülent Berkay, Türkiye ve KKTC’de ortalama 7 yılda bir yaşanan olağan dışı döviz, faiz ve enflasyon artışlarının yarattığı ekonomik krizlerden hükümetlerin ve sektörün çıkış yolları aradığı günlerden geçildiğine işaret etti. Berkay, böyle bir ortamda dünya finans piyasalarında uzman, ülkesi Türkiye’de başarılı girişimlere imza atmış, kendisinin de yakın arkadaşı ünlü ekonomist Murat Sağman’a değerli düşüncelerini sektör temsilcileriyle paylaşma ortamı yaratmaktan NovaBank olarak mutlu olduklarını kaydetti. Berkay, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti belirterek sözü Sağman’a bıraktı.

“KRİZDEN ORTA VE UZUN VADEDE ÇIKILABİLİR ”

Yaklaşık 2 saatlik konferansta Türkiye’yi derinden etkileyen ekonomik krizin nedenlerini irdeleyen, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline ilişkin bilgiler aktaran Sağman, kısa vadede yaşanan krizden çıkışın mümkün olamayacağını, enflasyon ve döviz dalgalanmalarının bu yılın sonuna kadar sürebileceğine işaret etti.

Ekonomik ve siyasi anlamda yaşanan tüm olumsuzluklara karşın krizden orta ve uzun vadede çıkılabileceğine vurgu yapan Murat Sağman’ın bu çıkışla ilgili gerekçeleri özetle şöyle:

“Üretimi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak yatırımlara hız verilirse – Yastık altında ve yurt dışında bulunan yaklaşık 400 milyar doları ekonomiye katacak akılcı tedbirler alınırsa – Demokrasiye iç ve dış barışa daha fazla önem verilirse – Dışa bağımlılığı azaltacak güçlü ekonomik işbirlikleri sağlanırsa – kaynaklar maksimum verimlilikte kullanılır iç politikaya yönelik aşırı hızlı büyüme stratejilerinden bir an önce vaz geçilirse – Papaz Brunson ve benzeri sorunların ekonomiye ayak bağı olmasına izin verilmezse onca karamsarlığa karşın krizden çıkılması mümkün ”

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Murat Sağman, konferansın sonunda ekonomistler ve iş insanları ile bir süre sohbet etti. Lha