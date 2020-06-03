‘Emlak ofislerine yönelik dijital üyelik sistemi ile yeni normale hızlı uyum sağlanacak’

Özeray Yatırım Koordinatörü Damla Boğaç Emiroğlu: ‘Emlak sektörü bizim en değerli paydaşımız. Bizler onların en iyi müşterisiyiz. Onları her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz.’

Özeray Yatırım Ltd. olarak gayrimenkul sektörünün Covid-19 Pandemi dolayısı ile yaşanan durgunluğun bir süre daha devam edeceğini öngörerek paydaşlarına yönelik stratejik kararlar aldı. Virüs salgını dolayısı ile gayrimenkul sektörünün hareketliliğinin devamı ve hız kazanması adına emlak ofislerine özel açılım kararları alan şirket, paydaşlarının satışlarına hız katmak ve birlikte kazanmak adına dijital sıçramayı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sektörünün genç ve dinamik bir şirketi olarak Özeray Yatırım, Corona Virüsü salgını öncesinde de dijital oluşumunu gerçekleştirerek, kapalı kalınan dönem içerisinde online çalışmalarına devam etti. Şirket, kendileri ile işbirliği içerisinde olan emlak ofislerine kendi veri tabanlarına erişim sağlayarak ‘Yeni Normale’ karşı aksiyon almayı hedefledi.

Özeray Yatırım Ekibi, sanal ortamda emlakçı paydaşları ile biraraya geldi

Zoom ortamında düzenlenen toplantıya çeşitli emlak firmalarından emlakçı danışmanlar katıldı. Özeray Yatırım’ın Covid sonrası projeleri ve paydaşlarına yönelik aldığı kararlar hakkında bilgi aldılar.

Toplantı, Özeray Yatırım Koordinatörü Damla Boğaç Emiroğlu’nun konuşması ile başladı. Emiroğlu, Özeray Yatırım’ın 2,5 yıllık genç ve dinamik bir gayrimenkul yatırım şirketi olduğunu, emlak şirketi değil, emlak şirketlerini destekleyen bir şirket olduğunu ifade etti. Damla Boğaç Emiroğlu özellikle bu dönemde hizmet bedelini almakta sıkıntı çeken emlak sektörünün bu konuda sonuna kadar yanında olduklarının altını çizdi.

Satış ve Pazarlama ekibi tarafından şirket projeleri de anlatılarak, projelerin lokasyonu, kalitesi yanında ekonomik durgunluk düşünülerek belirlenen fiyatlar yanında satışlarına hız katmak amacı ile işbirliği içerisinde hareket edilerek tüm ofislere ürünlerin içeriği, görsel ve videoları ile destek sağlanacağı belirtildi.

‘Ekonomik kışı paydaşlarımız olan emlak ofislerinin hızlı satışlarla geçirmesini hedefliyoruz. Panik değil, plan yapmak lazım’

Bu salgın kaynaklı ekonomik durgunluktan birlikte, güçlü ve hızlı kazanımlarla çıkmayı hedefleyen şirket, panik değil plan yapmak gerektiğine dikkat çekiyor. Eskiye dönüşün olmasını beklemek gerçekçi bir tutum olmamakla birlikte bizleri geriye götüreceği düşüncesinde olan şirket, yeni normale hızlı bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyor. Özeray Yatırım Koordinatörü Damla Boğaç "Bu konu ile ilgili ‘çevremizdeki çoğu kişi bu dönem geçecek ve tekrar herşey normale dönecek düşüncesinde ve bu düşünce ile de bekleme pozisyonundalar. Bizim öngörümüz önümüzdeki dönemde bizi ekonomik bir kışın beklediğidir. Bu kış başlamadan hepimiz belli açılımlar yaparak hızlı kapanışlar yapmak için aksiyonlar almamız gerekiyor" dedi.

Özeray Yatırım şirketi sektörü ile ilgili ilerleyen dönemde farklı açılımlar ve yenilikleri sürdürerek, sektörün genç ve dinamik şirketi olmayı devam ettirmeyi hedefliyor.