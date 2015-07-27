Emlak alıcılarına uluslararası güvence geliyor

Emlak piyasasına AB kurallarını getirmek, standartları yükseltmek ve olası olumsuzluklardan alıcıyı koruyabilmek amacıyla Emlak Alıcısına Uluslararası Güvence Sistemi (Home Buyer Protection Scheme) oluşturuldu Emlak...

Emlak piyasasına AB kurallarını getirmek, standartları yükseltmek ve olası olumsuzluklardan alıcıyı koruyabilmek amacıyla Emlak Alıcısına Uluslararası Güvence Sistemi (Home Buyer Protection Scheme) oluşturuldu

Emlak sektöründe yaşanan olumsuzluklar, özellikle yurt dışından ülkeye yerleşmek ve yatırım yapmak amacıyla gelen yabancıların veya ülkemiz insanlarının zaman zaman karşılaştıkları dolandırılmaya kadar uzanan sorunlara çözüm amaçlı yeni bir girişim başlatıldı.

Emlak piyasasına AB kurallarını getirmek, standartları yükseltmek ve olası olumsuzluklardan alıcıyı koruyabilmek amacıyla Emlak Alıcısına Uluslararası Güvence Sistemi (Home Buyer Protection Scheme) oluşturuldu. Sistem ülkede faaliyet gösteren yabancı kökenli 4 emlak acentesinin (Landmark Estates –Henry Charles Estate – First Consult Cyprus – Mayfair Properties) kurucu ortaklığı ve Maliye Bakanlığı’nın resmi izinleriyle oluşturulan FirstRate Finans Yatırım şirketi tarafından uygulanacak.

Ülkede bir ilk olan uluslararası bir 3 A sigorta şirketinden destek alınarak hayata geçirilen yeni sistem (HBPS) sayesinde KKTC’ndeki tüm ev alıcılarının olası bütün anormal durumlardan kesin olarak korunması hedefleniyor.

“SEKTÖRDEKİ İMAJ KAYBI GİDERİLECEK”

FirstRate Finans Yatırım Direktörü Julia Rittershausen kuruluşun Girne Magic Tower’deki iş merkezinde ortaklara yönelik düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle Kuzey Kıbrıs’taki emlak piyasasının imaj kaybına uğradığını, oluşturdukları HBPS sistemiyle bu kaybı giderip repütasyonu yeniden yükselteceklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs’ın emlak sektöründe uzun yılların deneyimine sahip ortaklarının yüksek motivasyon ve heyecanlarının güçlerine güç kattığını ifade eden Rittershausen, “ profesyonellikleri ve hevesleri piyasa için çok iyi ve HBPS için mükemmeldir.Birlikte çalışmak ve emlak alıcısını işbirliği içinde korumak için sabırsızlanıyoruz. Elbette ki Kuzey Kıbrıs’ta var olan ve aramızda görmek istediğimiz diğer emlak acenteleri de vardır.Umuyoruz ki yakın zamanda bizlere katılırlar. Fakat ilk etapta HBPS’in müşterileri için ne kadar yararlı olabileceğini gören acentelerimizin başından beri bizimle çalışmak istemeleri bizleri çok mutlu etmiştir” şeklinde konuştu.

FirstRate Finans Yatırım Hakkında bilgiler veren Julia Rittershausen, KKTC Maliye Bakanlığı’na kayıtlı olduklarını ve Maliye Bakanlığı ile KKTC Finans Yasaları tarafından regüle edildiklerini anlattı. Bankacılık ve yatırım dünyasından atanan profesyonellerden oluşan bir ekip kurduklarını belirten Rittershausen, kendilerinden hizmet satın alanların en kritik sorunlarına en doğru çözümleri bulmak hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayarak sözlerini tamamladı.