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"Emirname taslağı ileri götürülmeden kaldırılmalı"

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KTTO, Gazimağusa’da emirname taslağı ile ilgili yapılan toplantıda  ilan edilen kriterlerin iş dünyası ve yatırımcılar için kabul edilebilir içerikte olmadığını savunarak, taslağın ileri götürülmeden gündemden kaldırılmasını istedi

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"Emirname taslağı ileri götürülmeden kaldırılmalı"
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)  Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Emirname Taslağı’nın bölgedeki yatırımları ve ekonomik aktiviteleri negatif yönde etkileyeceğini savunarak, taslağın ileri götürülmeden gündemden kaldırılmasını talep etti.
KTTO, Gazimağusa’da emirname taslağı ile ilgili yapılan toplantıda  ilan edilen kriterlerin iş dünyası ve yatırımcılar için kabul edilebilir içerikte olmadığını savundu.
KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu  kriterlerin  ekonomik kaygılardan uzak olduğu,  yatırımları kısıtlayıcı, belirsizlik ve öngörüsüzlük yaratacağı iddia edildi.
Açıklamada, söz konusu emirnamenin özellikle uzun yıllardır yatırımlardan hak ettiği payı alamamış İskele bölgesinin son bir kaç yıldır aldığı yatırımları sekteye uğratacak ve bu bölgedeki tüm ekonomik aktiviteleri daraltacak bir kapsam teşkil ettiği öne sürüldü.
Açıklamada, emirname taslağını hazırlayanların, bölgede var olan yatırımlar ve bunlara bağlı olarak gelişen ekonomik ve ticari faaliyetler, sosyal alanlar ve aktiviteler konusunda verilere itibar etmeden tamamen merkeziyetçi bir yaklaşımla hareket ettikleri ileri sürüldü.
Emirname yürürlüğe girdiği takdirde Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerindeki birçok inşaat ve ekonomik faaliyetin  olumsuz etkileneceğini, iş yeri kapanmaları, iflaslar, istihdam kaybı yaşanacağını ve devletin bu alanlardan elde ettiği vergi gelirinde ciddi bir azalış olacağını öngörüldü.
Açıklamada, “ Özellikle metrekare imar hakkı ve yükseklikler anlamında getirilen kısıtlamaların yatay büyümeyi zorlayacağı dolayısıyla hepimizin ortak milli zenginliği olan arazi ve toprak kaybına neden olacağını düşünüyoruz” denildi.
Emirnamenin,  diğer bir yönüyle toplumsal ve sosyal kaygılar içermeden az ve orta gelirli vatandaşların  konuta sahip olabilme imkanlarını azalttığı savunuldu.
 Söz konusu emirname mantığıyla birim konuta yansıyacak arsa ve arazi maliyetinin oldukça yükseleceği  ve sosyal adaletsizlik yaratılacağı öne sürüldü.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yine bir başka açıdan yıllardır iç ve dış yatırımcılar üzerinde KKTC Devleti olarak yaratmaya çalıştığımız ‘yatırım ortamı güvenliği’ bu emirname ile büyük bir erozyona uğratılmaktadır. İş insanlarının ve yatırımcıların öngörüleri yanıltılmakta, yatırım istekleri azaltılmaktadır. 
Sonuç olarak bölgedeki yatırımları ve ekonomik aktiviteleri negatif yönde etkileyecek Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirname Taslağı’nın bu şekliyle daha ileri götürülmeden gündemden kaldırılmasını talep ediyoruz
KTTO olarak elbette ki planlı ve sürdürülebilir bir büyümenin destekçisiyiz. Ancak bunu başarmanın yolu katılımcı bir anlayışla; ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve yurttaşların içinde bulunacağı şekilde çalışmak ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi ve toplumsal refah artışını sağlayacak içerikte Bölge İmar Yasaları’nın yapılarak yürürlüğe girmesidir”.

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