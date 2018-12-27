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Emekliler bugün, kamu çalışanları yarın ödenecek

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Emekliler bugün, kamu çalışanları yarın ödenecek
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Emeklilerin Aralık ayı maaşlarının bugün ödendiği, kamu çalışanlarının Aralık ayı maaşlarının da yarın ödeneceği duyuruldu.
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada, ödemeyle ilgili kararın yeni yıl öncesinde yaşanacak sıkışıklığı önlemek için olduğunu söyledi.
Kalkanlı, “Arife günü yaşanacak sıkışıklığı önlemek, vatandaşların yeni yıl hazırlıklarına ve alışverişlerine imkan sağlamak için pazartesi günü yapılacak Aralık ayı maaş ödemelerinin yarın yapılmasına karar verildi. Kamudan ve sigortadan emekli olanlar da bugün ödendi” dedi.

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