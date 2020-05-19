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Elektrik Kurumu'nun borcu dudak uçuklatıyor

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Elektrik Kurumu'nun borcu dudak uçuklatıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, akayakıt fiyatlarının daha da düşeceğini açıkladı. Cumhuriyet Meclisi’nde eleştirilere yanıt veren Bakan Taçoy, Mart-Mayıs arasında 2 bin 267 denetleme yaptıklarını, 85 ceza kestiklerini, 162 bin TL civarında ceza uyguladıklarını belirterek, yangın kuleleriyle ilgili de hiçbir adım atılmadığını söyledi.

Kıb-Tek’te yaşanan olaylara değinen Taçoy, kurumda şahıs üstüne adım atılmadığını, kurumun önemli olduğunu, başkanın da istifa gerekçelerini zaten açıkladığını, soruşturulan konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını belirtti. Elektriğe 6,5 kuruşluk bir zam gerektiğini ancak petrol fiyatlarının düştüğü ve yüzde 15 indirim yapıldığı için zam yapmadıklarını anlatan Bakan Taçoy, depodaki akaryakıtının ucuza satılamayacağını kaydetti.

Taçoy, kurumda 300 milyon TL civarı borç oluştuğunu,, Mart-Nisan ayarında 100 milyon civarı da tahsilat sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, geçmişten gelen cezalarla ilgili rakamsal bilgi verdi.

Kıb-Tek’in borcunu tolere edebilecekleri bir noktaya getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Hasan Taçoy, iki farklı kalemde sağladıkları yüzde 15’lik indirimin göz ardı edilmemesini istedi. AKSA’ya kira bedelini 2,75’e döndürmeyi önerdiğini ancak karşılığında süreyi uzatmayı teklif ettiklerini anlatan Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, bu kararın alınmasını isterlerse üzerinde çalışma yapılabileceğini ifade ederek bu noktadan sonra hukukçuların değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, şu an kullanılan ve ihtiyaç olan elektrik miktarı üzerinden planlama yapmaya çalıştıklarını ve bunları göz önüne alarak yatırım yapılması için uğraştıklarını kaydederek, konuyla ilgili teknik bilgiler verdi. Bu hafta akaryakıt geldiğinde fiyatın biraz daha aşağılara çekileceğini ve ağustos sonuna kadar gereken miktarın sağlanacağını belirten Taçoy, konuyla ilgili en son hazırlanan Sayıştay raporunun hiçbir yerde yayınlanmadığını hatırlatarak, gerekli cezaların da kesilmediğini kaydetti. Taçoy, 3 jeneratörün bakımda olduğunu, şu an elektrik ihtiyacını karşılayabilir durumda olduklarını ifade etti.

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