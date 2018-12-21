"Ekonominin güçlenmesi enerji maliyetleri ile birebir ilişkili"

Ekonominin güçlenmesinin enerji maliyetleri ile birebir ilişkili olduğuna işaret eden Nami, başta güneş enerjisi olmak üzere, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını üretimde daha yoğun kullanmak gerektiğini vurguladı

Kalkınma Bankası’nın 24’üncü Olağan Genel Kurulu bugün bankanın Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurulun açılış konuşmalarını Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Nami konuşmasında, ekonominin güçlenmesinin enerji maliyetleri ile birebir ilişkili olduğuna işaret ederek, başta güneş enerjisi olmak üzere, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını üretimde daha yoğun kullanmak gerektiğini vurguladı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim de, bankanın en önemli sorunu olan; yüksek oranda oluşan takipteki alacakların azaltılması ve elde bulunan donuk alacakların nakde çevrilmesi için girişimde bulunarak çalışma başlattıklarını kaydetti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami konuşmasına, 2017 verilerine göre ülkenin ekonomik durumu ile ilgili bilgi vererek başladı.

Nami, KKTC’de Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) 4 milyar dolar olduğunu, kişi başına toplamda 14 bin dolar gelir düştüğünü, yüzde 5 büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirtti.

DPÖ’nün hazırladığı orta vadeli taslak programda sanayi sektörünün 2014’ten bu yana büyüme içinde olduğunun görüldüğünü ancak sanayinin GSMH içindeki payının son üç yılda yüzde 9 olarak düşük bir rakamda kaldığını söyleyen Nami, Ticaret Dairesi’nin rakamlarına bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 5.93 civarında son derece düşük bir rakamda kaldığını kaydetti.

Nami, bunun sağlıklı bir rakam olmadığını, dış ticarette sadece Türkiye değil, Avrupa ve dünyanın çeşitli merkezleriyle işbirliği yapmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Ekonominin güçlenmesinin enerji maliyetleri ile birebir ilişkili olduğuna işaret eden Nami, başta güneş enerjisi olmak üzere, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını üretimde daha yoğun kullanmak gerektiğini vurguladı.

Ekonomik büyümenin ancak sektörel büyüme ve istihdam alanlarını çoğaltmayı hedef alan kalkınma modelleri ile sağlanabileceğini söyleyen Nami, sürdürülebilir ekonomik büyüme için dış pazar odaklı, yüksek katma değerli, yenilikçi üretim modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Nami, bu nedenle; tüm girdi maliyetlerini azaltacak adımlar atmak, yenilikçi modellerle üretim ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye dışında Avrupa Birliği, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Körfez ülkeleri gibi ülkelerin pazarlarına ulaşmak, sanayinin GSMH içindeki payını çoğaltmak, ülkede TL kullanmaktan kaynaklanan dövizdeki dalgalanmanın olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik kalıcı önlem ve tedbirler almak gibi ekonomik kalkınma hedeflerini hayata geçirmek gerektiğini söyledi.

Bu noktada Kalkınma Bankası’nın rolünün son derece önemli olduğuna işaret eden Nami, bankanın yeni yönetiminin kredilendirme faaliyetlerine devam ederken, çok yüksek bir oranda oluşan takipteki alacakların azaltılması ve elde bulunan donuk alacakların nakde çevrilmesi için yeniden yapılandırma çalışmalarını başlattığını belirtti.

Bankanın özellikle kredilendirme sürecinin hızlandırılması ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi ile ilgili çalışmaları takdir eden Nami, ülkenin ekonomik gerçeklerini gözeterek attığı adımlar ve kullandırdığı krediler arasında en büyük payın yenilenebilir enerji alanındaki projelere aktarmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

BESİM

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim de bankanın, ülke kalkınmasına yönelik reel sektör yatırımlarının finasmanını sağladığını söyleyerek, 2017 yılında KKTC ekonomisinin yüzde 5.4 büyüme sağladığını kaydetti.

Bankacılık sektörünün yüzde 23.6 aktif büyüme sağladığını belirten Besim, 2017 yılında Kalkınma Bankası’nın bir önceki yıla göre kredi hacminin yüzde 15 artışla, 560 milyon TL’ye yükseldiğini, toplam karın ise 48.5 milyon TL olduğunu söyledi.

Yeni yönetim anlayışıyla bankanın ekonomideki rolünü yeniden tanımladıklarını kaydeden Besim, bankanın sektördeki konumunun güçlendiğini belirtti.

Turizm, eğitim, sanayi, enerji gibi farklı alanlarda finansman desteği verdiklerini dile getiren Besim, bu yıl sanayi ve yenilenebilir enerji sektörünün kredi payını artırdıklarını söyledi.

2018 yılında yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerini hafifletme adına 30 milyon TL ayrılan bütçeyle sektöre acil sermaye desteği sağlandığına işaret eden Besim, takipteki alacakların azaltılması ve elde bulunan donuk alacakların nakde çevrilmesi için girişimde bulunarak çalışma başlattıklarını, bunun bankanın en önemli sorunu olduğunu kaydetti.

Besim, Kalkınma Bankası’nın sürdürülebilirliği için bankanın ve teşkilat yasasının hızlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini vurguladı.