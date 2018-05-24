banner107
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
49 0
20 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
166 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
432 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
93 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
366 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
33 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
banner82
banner147

Ekonomik Örgütler Platformu yeniden yapılandırılıyor

banner27

Ekonomik Örgütler Platformu yeniden yapılandırılıyor
banner137

Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile İnşaat Müteahhitleri ve Otelciler Birlikleri, “Ekonomik Örgütler Platformu”nun yeniden yapılandırılmasına, ekonomik yaşamla ilgili sürece müdahil olmasına karar verdi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin başkanları geçtiğimiz Cuma günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan toplanarak Ekonomik Örgütler Platformu’nun yeniden yapılandırılması ve çalışmalarına etkinlik kazandırılması kararı aldı.
Ticaret Odası’ndan verilen bilgiye göre, alınan karar kapsamında toplumda önemli roller üstlenen diğer örgütlerle de iletişime geçilecek, işbirliği yapılacak.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.