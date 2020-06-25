banner411
banner69
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
44 0
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
60 0
 
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
87 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
129 0
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
67 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
68 0
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
36 0
banner460

Ekonomik kurul ilk toplantısını yaptı

banner27

Toplumsal dayanışma, paylaşma ve sosyal adaletin de yerini bulabilmesi için imkanların en iyi şekilde değerlendirildiğini dile getiren Tatar, kıt kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve halkın da güvendiği ve saygı duyacağı bir paylaşım içinde bütün bunları sürdürebilmek için kurul oluşturulduğunu kaydetti

Ekonomik kurul ilk toplantısını yaptı

Başbakan Ersin Tatar, ülke ekonomisinin daha güvenli bir ortamda kendi dinamikleri içerisinde normalleşmeyi yakalaması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Başbakanlık’ta ekonomik örgüt temsilcileri ve bürokratlardan oluşan Ekonomik Kurul’un ilk toplantısında konuşma yapan Başbakan Tatar, toplumsal dayanışmanın 2. paketini açıkladıklarını ve KKTC ekonomisinin normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması dolayısıyla yaratılan kaynak ve gerçekleştirdikleri açılımlarla ekonominin düzlüğe çıkması ve eski boyutlarına ulaşması için olağanüstü bir gayret gösterildiğini dile getiren Tatar, süreç içerisinde ekonomik örgütler platformu ile sürekli istişare içerisinde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Tatar, KKTC ekonomisinin daha güvenli bir ortamda kendi dinamikleri içerisinde normalleşmeyi yakalaması ve ekonomiyi bırakılan noktadan tekrar büyüme oranlarına çekebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekti.

Tatar, ülkeye yatırımları çekilmesi  ve  ekonomik alanlarda lokomotif sektörler olan turizm, yükseköğretim, inşaat  ve bunlara bağlı hizmetler sektöründe yapılacak çalışmalarla ilgili kapsamlı toplantılar yapıldığını belirtti.

Toplumsal dayanışma, paylaşma ve sosyal adaletin de yerini bulabilmesi için imkanların en iyi şekilde değerlendirildiğini dile getiren Tatar, kıt kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve halkın da güvendiği ve saygı duyacağı bir paylaşım içinde bütün bunları sürdürebilmek için kurul oluşturulduğunu kaydetti.

Kurulun üyelerine teşekkür eden Tatar, kuruldan en iyi fikir ve görüşlerin çıkacağı ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir yapısının daha iyi devam etmesi için gerekli katkıların konacağı inancı içerisinde oluklarını belirtti.

Çok sıkıntılı ve zor süreçler geçirdiklerini söyleyen Tatar, zor kararlar alındığını, fakat son üç aylık sürecin de başarılı yönetildiğinin gördüğünü kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.