Ekonomik ani duruşlara karşı merkez bankaları ilaç olabilir mi? Nereye kadar?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi:
- Bankacılık kariyerim 20 sene öncesine dayanıyor. Belirsizlik anlamında, hem içsel hem de dışsal faktörlerin birlikte hareket ettiği ender dönemlerden birine tanıklık ediyoruz.
- Geride bıraktığımız hafta, dışarda koronavirüsün önderliğinde, küresel mali piyasalar, hafta boyunca, tabir caizde büyük bir erime ile karşı karşıya kaldı.
- Piyasaların kılavuz kargası ABD borası S&P500, tarihinin en kötü haftalarından birine tanıklık etti. S&P500 son 6 günde %12 düştü. Borsanın market cap (piyasa kapitalizasyonu) 24.7 trilyon dolar olduğu düşünülürse, kabaca 3 trilyon dolar buharlaştı gitti (bakınız grafik).
- Virüsün etkisi ile ilk etapta güvenli limanlar değer kazanırken, riskli varlıklarda ise haliyle değer kayıpları dikkat çekti. Son günlerde ise, bültenimizde herkesin aksine ön plana çıkardığımız altında bile düşüş eğilimi yaşandı (bakınız grafik).
- Okuduğumuz raporlarda, neredeyse tüm enstrümanların değer kaybetmesinin arkasında yatan ana nedenin likidasyon olduğunu görüyoruz. Basit bir anlatımla, aşırı fiyat hareketleri karşısında, fonların margin call ihtiyaçlarına paralel karda olan pozisyonlarının da likidite etmek durumunda kaldıklarının görüyoruz.
- Altın ons fiyatı, 1,690 seviyesine vardığında, aşırı alım bölgesine geldiğini ve 1,600 seviyesinin altına doğru bir hareket beklediğimizi paylaşmıştık. Haftanın son iş gününde altının ons fiyatı, 1,570 seviyelerine kadar adeta çakıldı!
- Bu eğilimi normal karşılamak oldukça güç. Finansal piyasalarda ciddi bir türbülans yaşanıyor ve akla hemen “yetiş doktor” başlıklı yazımız geliyor. Finansal piyasalarda var olan korku ve beraberinde rasyonaliteden çıkan davranış eğilimi daha da büyümeden FED’in bir an önce oyuna geri dönerek faiz indirimine gitmesi bekleniyor (bakınız grafik).
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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